Presidente do Sri Lanka foge para Maldivas, manifestantes invadem gabinete do primeiro-ministro

Presidente Rajapaksa foge horas antes de renúncia planejada

Manifestantes exigem a deposição do primeiro-ministro Ranil Wickremesinghe

Wickremesinghe declara estado de emergência e se retrata pouco depois

COLOMBO (Reuters) – O presidente do Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, fugiu para as Maldivas nesta quarta-feira, aparentemente encerrando o domínio de quase duas décadas de sua família sobre o país após uma revolta popular maciça desencadeada por um colapso econômico.

Mas sua decisão de deixar seu aliado, o primeiro-ministro Ranil Wickremesinghe, como presidente interino, provocou novas manifestações, com manifestantes invadindo o gabinete do primeiro-ministro, pedindo que ele também renunciasse.

O escritório de Wickremesinghe inicialmente declarou estado de emergência e toque de recolher com efeito imediato, depois os cancelou, mas disse que as medidas seriam anunciadas novamente em uma data posterior.

A polícia estacionada do lado de fora do gabinete do primeiro-ministro disparou várias rajadas de gás lacrimogêneo e um helicóptero militar sobrevoou por um tempo, mas os manifestantes pareciam indefesos e, eventualmente, correram para o complexo. A equipe de Wickremesinghe se recusou a revelar seu paradeiro.

“É tão bom, as pessoas estão tentando ocupar este lugar há cerca de três horas”, disse o estudante universitário Sanchuka Kavinda, 25, que estava ao lado do portão do gabinete do primeiro-ministro. “Não importa o que aconteça, todos nesta multidão estarão aqui até que Ranil desista também.”

Wickremesinghe disse em um comunicado que os manifestantes “não têm motivos para invadir o gabinete do primeiro-ministro”.

“Eles querem parar o processo parlamentar. Mas a constituição deve ser respeitada. Por isso as forças de segurança me aconselharam a impor um estado de emergência e um toque de recolher. Estou trabalhando nisso”, acrescentou.

No porão do prédio caiado de dois andares da era colonial, dezenas de manifestantes se reuniram para cantar canções pop cingalesas. Em uma sala adjacente com ar condicionado, um grande grupo de seguranças estava armado com rifles de assalto.

Os organizadores do protesto e o pessoal de segurança guardavam uma escada central de madeira no coração do edifício, orientando os espectadores de e para o andar superior, onde ficava a Sala do Primeiro-Ministro.

Em uma sala adjacente no andar de cima, onde a Reuters entrevistou Wickremesinghe algumas semanas atrás, móveis de pelúcia foram empurrados às pressas para os cantos e uma fila de seguranças armados recebeu os visitantes.

O Sri Lanka foi administrado pela poderosa família Rajapaksa durante a maior parte das últimas duas décadas. Gotabaya Rajapaksa foi eleito presidente do país em novembro de 2019.

Novo líder deve chegar na próxima semana

Espera-se que o Parlamento nomeie um novo presidente em tempo integral na próxima semana, e uma fonte sênior do partido no poder disse à Reuters que Wickremesinghe era a primeira escolha do partido, embora nenhuma decisão tenha sido tomada.

A tentativa de Wickremesinghe de segurá-lo irritaria os manifestantes que dizem que ele é um aliado próximo da família Rajapaksa, que domina o país desde que o irmão mais velho de Rajapaksa, Mahinda, se tornou presidente em 2005.

Manifestantes se reúnem do lado de fora do escritório do primeiro-ministro do Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, em meio à crise econômica do país, em Colombo, Sri Lanka, 13 de julho de 2022.

“Um deputado foi nomeado primeiro-ministro. Agora a mesma pessoa foi nomeada como presidente interino”, disse o candidato presidencial da oposição Sajith Premadasa no Twitter. “Este é o estilo de democracia de Rajapaksa. Que farsa. Que tragédia.”

A Força Aérea disse em comunicado que o presidente, sua esposa e dois de seus guarda-costas partiram do principal aeroporto internacional perto de Colombo em um avião da Força Aérea na manhã de quarta-feira.

O presidente do Parlamento Mahinda Yapa Abhiwardena disse que Rajapaksa ligou para ele e o informou que sua carta de renúncia chegaria mais tarde na quarta-feira.

Uma fonte do governo e uma pessoa próxima a Rajapaksa disseram que ele estava em Mali, capital das Maldivas. A fonte do governo disse que o presidente provavelmente se mudará para outro país asiático de lá.

Crise econômica

Os protestos contra a crise econômica estão fervendo há meses e culminaram no fim de semana passado, quando centenas de milhares de pessoas tomaram os principais prédios do governo em Colombo, culpando a família Rajapaksas e seus aliados pela hiperinflação, escassez e corrupção. Consulte Mais informação

Fontes do governo e assessores disseram que os dois irmãos do presidente, o ex-presidente e primeiro-ministro Mahinda Rajapaksa e o ex-ministro das Finanças Basil Rajapaksa, ainda estão no Sri Lanka.

Wickremesinghe, cuja residência particular em Colombo foi incendiada no sábado, havia se oferecido para renunciar ao cargo de primeiro-ministro, mas não repetiu a oferta depois de se tornar presidente interino na quarta-feira. No caso de sua saída, o presidente da Câmara atuará como presidente interino até que um novo presidente seja eleito em 20 de julho, conforme programado.

Em meio ao caos econômico e político, os preços dos títulos soberanos do Sri Lanka atingiram novos recordes de baixa na quarta-feira.

A embaixada dos EUA em Colombo, localizada na região central da cidade, disse que cancelou os serviços consulares à tarde e quinta-feira por precaução.

A economia dependente do turismo do país insular sofreu um golpe inicial devido à pandemia de COVID-19 e, em seguida, uma queda nas remessas dos cingaleses para o exterior. A proibição de fertilizantes químicos prejudicou a produção, embora a proibição tenha sido revogada posteriormente. Consulte Mais informação

Os Rajapaksas implementaram cortes de impostos populistas em 2019 que prejudicaram as finanças do governo, enquanto a redução das reservas estrangeiras reduziu as importações de combustível, alimentos e remédios.

A gasolina foi severamente racionada e longas filas se formaram em frente às lojas que vendiam gás de cozinha. A taxa de inflação geral foi de 54,6% no mês passado e o banco central alertou que pode subir para 70% nos próximos meses.

Mahinda Rajapaksa, presidente de 2005 a 2015 e mais tarde primeiro-ministro de seu irmão, renunciou em maio depois que os protestos contra a família se tornaram violentos. Ele permaneceu escondido em uma base militar no leste do país por vários dias antes de retornar a Colombo.

Na terça-feira, as autoridades de imigração do Sri Lanka proibiram Basil Rajapaksa, que em abril renunciou ao cargo de ministro das Finanças, de viajar para fora do país. Consulte Mais informação

