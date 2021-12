‘Presente de despedida’ Steve Ballmer como CEO da Microsoft: tentando ligar para a Cortana de ‘Bingo’

O assistente de voz Cortana da Microsoft está claramente em seu fim – o recurso ainda está disponível nas versões desktop do Windows, mas não está mais incluído na instalação padrão do Windows 11, e o aplicativo móvel foi Parado em março.

Mas o futuro parecia brilhante para o assistente virtual, de acordo com o ex-gerente de produto da Microsoft Sandeep Paruchuri em Entrevista com Big Bets. Boletim. Parochori fala longamente sobre a evolução da Cortana como Recurso para Windows Phone 8.1 Desde o seu início como um projeto de paixão com uma pequena equipe.

O recurso Cortana foi oficialmente chamado de ‘Cortana’ depois que um codinome vazou durante o desenvolvimento – outra proposta inicial era ‘Alyx’, e então o CEO Steve Ballmer tentou chamá-lo de ‘Bingo’ como um ‘presente de despedida’ antes de passar as rédeas para atual CEO Satya Nadella. (Palmer tinha um “gosto ruim para o produto”, diz Parochori, no que chamamos de “subvalorização” no mundo da tecnologia.) Os desenvolvedores da Cortana se inspiraram no Siri, mas queriam que seu assistente de voz fosse mais proativo, fazendo sugestões com base no contexto e nos dados do usuário em vez de apenas responder à entrada direta. A equipe também queria que a Cortana tivesse mais personalidade do que Siri ou Google Now, o que a Cortana ajudou Olá Ator de voz Jane Taylor.

Em última análise, Parochori culpa a perda de foco e o “alívio” pelo declínio de Cortana. “Tudo que estava certo sobre a primeira versão deu errado com a segunda”, disse ele, enquanto os gerentes de produto da Microsoft tentavam colocar suas ideias na Cortana, adaptada para plataformas (como PC e Xbox) onde recursos contextuais faziam menos sentido. A Microsoft acabou usando a marca “Cortana” para uma ampla gama de tecnologias diferentes que “o nome deixou de ser usado para qualquer coisa”.

A entrevista também é interessante como um instantâneo de um período crucial para o desenvolvimento do Windows Phone. A Microsoft estava presa em portar seu sistema operacional Windows Phone ainda fresco de Baseado em Windows CE versão 7 para mim Windows NT versão 8. Este foi um passo importante a ser dado, mas envolveu quase dois anos de tempo de desenvolvimento trabalhando nas bases do sistema operacional em um momento em que iOS e Android ainda estavam evoluindo rapidamente e adicionando grandes e estimulantes novos recursos a cada ano. A Cortana também foi prejudicada pela estratégia de produtos em constante mudança da Microsoft, que, de acordo com Sandeep, “mudou do foco original nos EUA para se concentrar em mercados emergentes” quando o recurso exclusivo dos EUA da Cortana estava pronto para ser lançado.