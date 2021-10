Preocupações com a privacidade enquanto o metrô de Moscou lança sistema de pagamento por reconhecimento facial | Rússia

O metrô de Moscou colocou o que as autoridades têm elogiado Como o primeiro sistema de pagamento de reconhecimento facial em larga escala do mundo, em meio a preocupações com a privacidade sobre a nova tecnologia.

O sistema sem dinheiro, sem cartão e sem telefone, chamado Face Pay, foi lançado em mais de 240 estações em toda a capital russa na sexta-feira.

“Agora, todos os passageiros poderão pagar pela viagem sem tirar seu telefone, metrô ou cartão do banco”, disse o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, chilro Quinta-feira à noite.

Para ativar o Face Pay, disse Sobyanin, os passageiros precisarão vincular suas fotos, cartões bancários e cartão de metrô ao serviço por meio do aplicativo de metrô. Basta olhar para a câmera para passar pelas catracas, disse Sobyanin.

As autoridades de Moscou, que esperam que até 15% dos passageiros do metrô usem o Face Pay regularmente nos próximos três anos, disseram que o sistema aceleraria o fluxo de pessoas, especialmente em horários de pico.

“Moscou é a primeira no mundo a oferecer Face Pay nessa escala. A tecnologia é muito nova e complexa e continuaremos trabalhando para melhorá-la.”

As autoridades têm Ela disse Os dados dos passageiros serão “criptografados com segurança”, dizendo que as informações coletadas serão armazenadas em centros de processamento de dados que só podem ser acessados ​​por funcionários do Ministério do Interior.

No entanto, ativistas alertaram sobre questões de privacidade. Este é um novo e perigoso passo na busca da Rússia para controlar sua população. “Precisamos de total transparência sobre como esse aplicativo funciona na prática”, disse Stanislav Shakirov, fundador do Roskomsvoboda, um grupo dedicado a proteger os direitos digitais e a liberdade de informação.

Estamos nos aproximando de países autoritários como a China, que aperfeiçoaram a tecnologia facial. Ele acrescentou que o metrô de Moscou é uma instituição governamental e todos os dados podem acabar nas mãos dos serviços de segurança.

Moscou recentemente expandido Tecnologia de reconhecimento facial em toda a capital, com uma rede de mais de 175.000 câmeras de vigilância.

Câmeras, ativistas de direitos humanos disseram Foi usado para identificar os manifestantes Que compareceu a manifestações em apoio ao político da oposição preso Alexei Navalny. O reconhecimento facial também foi usado para impor a quarentena do Covid-19 durante o bloqueio de dois meses da Rússia na primavera de 2020.

O metrô russo – o mais movimentado da Europa, com mais de 6 milhões de passageiros por dia – é É uma atração turística em si, com estações elaboradamente decoradas com mosaicos que refletem uma variedade de temas soviéticos.