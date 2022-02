Preços dos alimentos se aproximam de recordes, ameaçando os mais pobres do mundo

Os dados do FMI mostram que a inflação média de alimentos em todo o mundo atingiu 6,85% em base anualizada em dezembro, o nível mais alto desde que sua série começou em 2014. Entre abril de 2020 e dezembro de 2021, o preço da soja subiu 52%, e o milho e o trigo Ambos cresceram 80 por cento, mostraram os dados do fundo, enquanto o preço do café subiu 70 por cento, em grande parte devido às secas e geadas no Brasil.

Embora os preços dos alimentos pareçam se estabilizar, eventos como um conflito na Ucrânia, um grande produtor de trigo e milho, ou um clima mais adverso podem mudar esse cálculo, disse. disse Bogmans.

Os efeitos do aumento dos preços dos alimentos foram sentidos de forma desigual em todo o mundo. A Ásia foi amplamente poupada por causa de uma abundante safra de arroz. Mas partes da África, Oriente Médio e América Latina que são mais dependentes de alimentos importados estão enfrentando dificuldades.

Países como Rússia, Brasil, Turquia e Argentina também sofreram com a desvalorização de suas moedas em relação ao dólar, que é usado internacionalmente para pagar a maioria das commodities alimentícias. disse Bogmans.

Na África, o mau tempo, restrições pandêmicas e conflitos na República Democrática do Congo, Etiópia, Nigéria, Sudão do Sul e Sudão interromperam as rotas de transporte e aumentaram os preços dos alimentos.

Joseph Siegle, diretor de pesquisa do Centro Africano de Estudos Estratégicos da Universidade de Defesa Nacional, estimou que 106 milhões de pessoas no continente enfrentam insegurança alimentar, o dobro do número desde 2018.

“A África está enfrentando níveis recordes de insegurança”, disse ele.

Enquanto fazia compras em um mercado no bairro de Juarez, na Cidade do México, na quinta-feira, Gabriela Ramírez Ramírez, uma empregada doméstica de 43 anos, disse que o aumento nos preços prejudicou seu orçamento mensal, cerca de metade do qual vai para alimentos.