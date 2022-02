Preço do BTC cai abaixo de US$ 38.000 com Tencent liderando a pior derrota tecnológica da China desde julho

Bitcoin (BTC) continuou em queda em 21 de fevereiro, quando US$ 38.000 se tornou o nível mais recente a falhar no teste dos touros.

Gráfico de velas de 1 hora BTC/USD (Bitstamp). Fonte: TradingView

US$ 40.000 como meta de alívio do BTC

informação de Cointelegraph Markets Pro E a Visualização de negociação Ele pintou uma imagem sombria para o BTC/USD na segunda-feira, quando o suporte de US$ 38.000 desapareceu de repente depois que durou todo o fim de semana.

#BTC Atualizar 1h TF Primeiro novo teste da linha de tendência principal desde a recuperação @ $ 38,5 mil Faixa Atual US$ 36,6 mil – US$ 37,8 mil pic.twitter.com/sjxUv7AGlV – Anissa (@Anbessa100) 21 de fevereiro de 2022

enquanto ameaça Anula as esperanças dos analistas de que haverá um fundoUm argumentou que as chances de uma recuperação para US$ 40 mil eram boas, no entanto.

Crypto Ed “Eu não espero que essa perna vá muito fundo, ela deve se recuperar em torno de 40K em breve” Contar Seguidores do Twitter.

Em uma atualização de vídeo do dia, Crypto Ed. Previsão climática A tendência de baixa de várias pernas continua, com US$ 40.000 como meta para um salto de retração antes de outra queda, com até o potencial de tirar US$ 30.000.

“Se de alguma forma conseguirmos recuperar mais de US$ 40.000 e depois subir, estou otimista; será necessário um ‘milagre’ para que um caso tão otimista se materialize.

No lado negativo, o lado positivo veio na forma de um preço crescente de US$ 37.000 aparecendo na carteira de pedidos da Binance enquanto o par BTC/USD caía.

dados A partir da observação de recursos, os indicadores físicos esclarecem ainda mais as grandes transações que permanecem bastante estáveis, indicando que os investidores de nível institucional estão mantendo o interesse na exposição ao bitcoin.

No entanto, os jovens compradores estavam em mente nos níveis atuais.

“Parte da liquidez de lances na faixa de US$ 20.000 caiu para US$ 30, mas você quer ver uma maior concentração de lances para tirar os compradores do mercado de suas mãos”, acrescentou o Scientist Material Indicator Builder em comentários em um gráfico mostrando ações recentes .

Dados do livro de pedidos BTC/USD (Binance). Fonte: Indicadores de Material / Twitter

Interferência de tecnologia chinesa familiar

Enquanto isso, o feriado de Wall Street significava que não havia volume convincente nos mercados de criptomoedas na segunda-feira, exacerbando os movimentos em qualquer direção devido à baixa liquidez.

No entanto, os sinais gerais continuaram a fluir, já que os desdobramentos do conflito russo-ucraniano estavam prestes a abalar os sentimentos já nervosos.

Relatórios A morte chegou na fronteira com os mercados de ações europeus agitados, o FTSE 100 caiu 0,5% em Londres e o DAX alemão caiu 1,3% no dia.

Outra repressão à tecnologia na China alimentou problemas separados para os mercados asiáticos, com a Tencent perdendo mais de 6% durante as negociações.

Tencent chumbo #China Vendendo tecnologia em meio a temores de medidas mais rigorosas. A Tencent caiu até 6,3%. A agência bancária de Pequim emitiu um alerta sobre esquemas ilegais de arrecadação de fundos e uma associação do setor prometeu resistir à especulação do mercado de capitais. As ações do Alibaba caíram 4%. (BBG) pic.twitter.com/OZBDK2Hbyv – Holger Zschaepitz (Schuldensuehner) 21 de fevereiro de 2022

A derrota das ações de tecnologia lembra muito julho de 2021, período durante o qual o Bitcoin recuperou No geral De seus ganhos até o momento, está perto de US $ 29.000.