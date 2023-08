Praga, Portugal: Bispos exploram “misticismo sobre nós”.

Depois da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, aconteceu o Encontro Internacional dos Episcopais Amigos do Movimento dos Focolares, de 8º-10 de agosto de 2023 em Praga, Norte de Portugal.

Após a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, 87 bispos de 42 países organizaram um encontro em Portugal. Bispo Amigos do Movimento dos Focolares. Eles se reuniram para pensar.”A Mística do Encontro – Pensamento e Trabalho em uma Era em Mudança“. através da a Praga, no dia 7º Em agosto, a primeira paragem deve ser o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, por ser o dia da festa dos dois santos pastores, Francisco e Jacinta.

8 Perceber que estão ocorrendo grandes mudanças que exigem uma resposta adequada também da Igrejaº-10º Agosto refletiu e pôs em prática a “mística sobre nós”, que hoje é considerada reflexo da nova fase de testemunho e anúncio do Evangelho a que o Espírito Santo chama a Igreja. Disseram-no mais uma vez quando o Papa Francisco visitou o movimento dos Focolares na pequena cidade de Lobbiano em 2018, quando disse que Chiara Lupich recebeu o encanto da unidade. “Um estímulo prospectivo e um poderoso auxílio para viver a mística evangélica do ‘nós'”.

Margaret Karram, presidente do movimento dos Focolares, e Jesús Morán, co-presidente, participaram de todo o encontro e deram várias contribuições. O discurso de Margaret convidou todos a “Comece hoje da unidade para ‘ser’ e ‘falar’“. Ele disse que a unidade é a vida de Deus. Aqueles de nós que querem seguir essa vida são chamados a vivê-la e temos o dever de proclamá-la com ousadia.

Os comentários plenários e as partilhas que se seguiram destacaram uma crença renovada na importância de buscar a unidade na Igreja e no mundo; E os grupos de idiomas ajudaram a aprofundar o assunto.

Diferentes elementos de cada dia contribuíram para vivenciar a ‘mística de nós’, seja na conversa com um grupo de jovens que participou da JMJ; Nos testemunhos partilhados pelos bispos no percurso sinodal; ou uma visão da vida diária e do sofrimento de igrejas particulares.

Inteligência

Algumas semanas antes do Sínodo de outubro, o Cardeal Mario Grech, Secretário do Sínodo, e o Professor Piero Coda, membro do Comitê Teológico do Sínodo, contribuíram para o encontro por videoconferência. O sínodo visa redescobrir a unidade em um só batismo, equipar-nos para vivermos juntos apesar de nossas diferenças e nos ensinar a viver as tensões que inevitavelmente nos encontram.

Um painel de discussão, apresentando algumas respostas para problemas prementes na Igreja e nas sociedades de hoje, gerou muito interesse e levantou muitas perguntas. Padre Fábio Ciardi, omi, enfatizou os tesouros encontrados em atrações antigas e novas; Francesca Di Giovanni, ex-subsecretária de Estado do Vaticano, falou sobre o lugar das mulheres na Igreja, que deve ser julgado de acordo com os papéis que podem desempenhar, mas também considerados. ‘Presentes’ são para a Igreja. Rocinha e Amândio Cruz, casal que trabalha na Arquidiocese de Praga, apresentaram aspectos da renovação e evangelização da Igreja, que foram especialmente apoiados pelas famílias.

Hoje, último dia, padre Fabio Ciardi falou sobre as ‘feridas’ da Igreja e a luz que Chiara Lupich encontrou na descoberta-revelação de Jesus renunciado. Ele é o tomador de toda divisão e o criador da harmonia; Ele é a base do ‘Misticismo do Nós’.

Houve também momentos de animação e enriquecimento cultural, como visitas a locais próximos Bom Jesus do Monte A celebração eucarística foi realizada na igreja presidida pelo Arcebispo de Bangkok, Cardeal Francis Kriengsak. Francis Kriengsak, a seguir, com um glorioso pôr do sol como pano de fundo, a comunidade local dos Focolares ofereceu um jantar típico português, seguido de uma exibição de danças tradicionais.

No final do encontro, numa missa presidida pelo Cardeal Lazarus Yu, presidente do Dicastério para o Clero, os bispos renovaram o seu compromisso de pôr em prática o mandamento de Jesus: “Amai-vos uns aos outros como eu vos amei”(Sol 15:12).

Carlos Mana