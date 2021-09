Portugal vacina totalmente 80% da população contra COVID-19

Lisboa, 15 de setembro – Portugal vacinou totalmente 80% de sua população contra o vírus corona, de acordo com dados oficiais, à medida que as autoridades abandonam gradualmente a maioria das restrições do Covit-19, tornando-o um dos países mais vacinados do mundo.

Segundo tracker da Reuters, Portugal e os Emirados Árabes Unidos têm o mesmo índice de vacinação completa, que coletivamente lidera o mundo.

O país do sul da Europa, que lutou contra o pior surto de vírus corona do mundo no início deste ano, vacinou cerca de 8,2 milhões de sua população de mais de 10 milhões, disse a comissão de saúde DGS na terça-feira.

Quase metade dos adultos com mais de 65 anos e jovens de 12 a 17 anos já estão totalmente vacinados, disse a DGS. Qualquer pessoa com mais de 12 anos pode ser vacinada em Portugal.

Em 11 de setembro de 2021, um profissional de saúde prepara uma dose da vacina contra o vírus Pfizer Corona (Govit-19) em um centro de vacinação em Seixel, Portugal. Reuters / Petro Nunes

Depois de visitar um centro de vacinação perto de Lisboa, o Vice-Almirante Henrique de Cavia e Melo, presidente da força-tarefa de vacinação de Portugal, disse: “Não me importa se nós (o mundo) formos o número 1, 2 ou 3.

“Tudo que eu quero é controlar o vírus e vacinar o máximo de pessoas qualificadas possível, para que não haja espaço para a manobra do vírus”, disse ele fora do centro, onde foi elogiado quando circulou.

Gouveia e Melo foi amplamente elogiado por estabelecer uma campanha de vacinação rápida que permitiu a Portugal remover a maior parte dos controles do vírus corona.

Usar a máscara é obrigatório do lado de fora desde segunda-feira.

O país, como outros países da UE, começou a vacinar, mas à medida que os movimentos anti-vacinais cresciam em outros lugares, Portugal, com apenas cerca de 3 por cento da população que se considera “recusa” da vacina, acelerou a expulsão.

No entanto, ele advertiu que a guerra contra a COVID-19 não terminaria até que todos os países, ricos e pobres, tivessem acesso às vacinas.

“Vacinamos mais nos países ricos e então não há vacinação nos países pobres”, disse ele. “Não posso aceitar isso – não apenas por causa da ética e disciplina, mas porque não é a melhor estratégia e abordagem racional.”