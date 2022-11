Portugal registou um novo recorde de visitantes dos Estados Unidos em setembro

Portugal registou o maior número de chegadas de turistas dos Estados Unidos em setembro, com mais de 204 mil visitantes americanos a visitar o país.

Dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) revelaram que os turistas norte-americanos representavam o maior número de contas do turismo nacional. SchengenVisaInfo.com relatórios.

Segundo os números, o terceiro mercado externo do país foi os Estados Unidos, à frente da França e da Alemanha e atrás do Reino Unido com 262 mil visitantes, e da Espanha com 213 mil visitantes.

Entre janeiro e setembro chegaram a Portugal mais de 1,1 milhões de turistas da América do Sul, um aumento de cerca de 200 mil face ao período homólogo de 2019.

Além disso, os números do Turismo de Portugal mostram que os norte-americanos elegeram Lisboa como o principal destino em Portugal, com cerca de 1,1 milhões de dormidas registadas na região nos primeiros oito meses do ano.

Por outro lado, o segundo lugar ficou com a Região Norte com 393 mil dormidas, seguida do Algarve, que recebeu 258 mil turistas americanos.

Também em setembro deste ano, o setor de alojamento turístico em Portugal registou 2,9 milhões de visitantes e 7,7 milhões de dormidas, um aumento de +41,3 por cento e +37,4 por cento, respetivamente. Em resultado, face a setembro de 2019, registou-se um aumento de 0,2% e 0,7%, respetivamente.

Em termos de receitas totais, aumentaram 70,3 por cento para 608,2 milhões de euros, enquanto as receitas de aposento atingiram 469,2 milhões de euros, um aumento de 74,5 por cento.

De acordo com um relatório do INE, este valor representa um aumento de 21,3% e 22,5% nos rendimentos brutos e nos rendimentos de alojamento, respetivamente, face a setembro de 2019. Também no terceiro trimestre deste ano, o número de camas em Portugal aumentou 48,8. por cento, que é +2,9 por cento maior em comparação com o terceiro trimestre de 2019.

Anteriormente, a mesma autoridade revelou que Um total de 183.215 turistas dos Estados Unidos foram recebidos em Portugal em julhoUm número que supera os números de junho de 2022. Em junho, foi também noticiado que Portugal registou 181.869 turistas norte-americanos, o aumento mais significativo desde 2013.