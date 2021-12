Portugal perde boom de vendas online

17% das empresas portuguesas vendem online, no entanto Portugal é o terceiro país membro a ver o peso das vendas online na queda das faturas das empresas.

Segundo dados do Eurostat, 22% das empresas da União Europeia (UE) venderam produtos ou serviços pela Internet no ano passado e, para 19% das empresas, pelo menos 1% da receita total veio dos canais online.

Em relação a 2019, o número de empresas que utilizam o e-commerce aumentou um por cento (no ano anterior à epidemia, 21% eram vendidas online) e, em relação a 2010, o aumento foi de seis pontos percentuais (naquele ano, 13%) .

“O crescimento constante nas vendas de comércio eletrônico em muitos países foi exacerbado por epidemias e restrições à mobilidade. [of people], O que tem levado clientes e empresas a aumentar o interesse pelas vendas online ”, afirma o Eurostat.

Os países com a maior porcentagem de empresas que vendem na Internet são a Irlanda (40% das empresas usam comércio eletrônico), Dinamarca (38%) e Suécia e Lituânia (ambos 36%). No lado oposto da tabela estão a Bulgária e o Luxemburgo (ambos 12%) e a Roménia (13%). Com apenas 17% das empresas a venderem online até 2020, Portugal parece estar abaixo da média da UE.

Dos 19% das empresas da UE com 10 ou mais funcionários ou profissionais, as vendas pela Internet representam pelo menos 1% da receita total, a maior percentagem desde 2017.

Na análise dos diferentes países membros, a Dinamarca lidera a lista com 32% das empresas com pelo menos 1% da receita total de vendas online. Suécia e Irlanda estão atrás, com 34%. No lado oposto estão o Luxemburgo (9%), a Bulgária (10%) e a Roménia (12%). Neste índice, Portugal volta a apresentar-se abaixo da média da UE, com 16% das empresas nesta situação.