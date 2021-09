Portugal Moody’s atualizado para Baa2 pela Outlook Staple

(Bloomberg) – O rating de insegurança sênior de Portugal foi elevado de Baa3 para Baa2 e a perspectiva foi alterada de positiva para estável pela Moody’s Investors Service.

A Moody’s avaliou as expectativas do país sobre a melhoria de suas perspectivas de crescimento de longo prazo e otimismo, com forte crescimento econômico e formulação de política fiscal reduzindo a carga da dívida nos próximos anos, disse a Moody’s em um comunicado. A economia portuguesa está em recuperação após uma contração de 7,6%. A epidemia do vírus corona de 2020 afetou a indústria do turismo do país e outros negócios, a maior contração desde pelo menos 1960. Portugal, com o terceiro rácio da dívida mais elevado da área do euro, atrás da Grécia e da Itália, representa 15% da economia do turismo.

A Comissão Europeia prevê em julho que a economia portuguesa se expanda 3,9% em 2021.

