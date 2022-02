Portugal investiga concessão de cidadania a oligarca russo-israelense

As autoridades em Portugal lançaram uma investigação interna sobre a decisão de conceder a cidadania ao bilionário russo-israelense Roman Abramovich, ao abrigo da legislação que permite que descendentes de judeus expulsos no século XV obtenham passaportes portugueses.

Abramovich, dono do popular clube de futebol inglês Chelsea, foi informado em dezembro de ter adquirido a cidadania portuguesa. Tanto suas alegações de ascendência sefardita quanto a lei de 2015 que lhe permitiu receber um passaporte vir sob escrutínio, com os críticos dizendo que as brechas podem permitir que os ricos garantam o acesso à União Européia.

O Ministério da Justiça de Portugal confirmou na quinta-feira o inquérito à Reuters, descrevendo-o como um processo padrão.

“É um procedimento normal adotado sempre que há situações ou notícias que se refiram a qualquer possível irregularidade no procedimento realizado”, disse o ministério em comunicado.

“O IRN pretende apenas apurar, sem margem para dúvidas, se… houve qualquer tipo de irregularidade”, acrescentou, utilizando as iniciais do organismo responsável pela questão da nacionalidade e passaporte.

A declaração não especificou qual seria o foco da investigação.

Uma porta-voz de Abramovich disse à agência de notícias que o bilionário e sua equipe “recebem qualquer revisão”.

“Isso só vai demonstrar que a cidadania foi obtida de acordo com as regras”, disse ela sobre o inquérito.

Para obter a cidadania portuguesa, Abramovich precisaria provar que é descendente de judeus cujas famílias fugiram da Península Ibérica devido à Inquisição, uma campanha de perseguição antissemita em Portugal e Espanha.

Membros da Comunidade Judaica do Porto na Sinagoga Kadoorie Mekor Haim, no Porto, a 2 de setembro de 2016. (AFP/Miguel Riopa)

No mês passado, a Comunidade Judaica do Porto confirmou que tratou do pedido de cidadania de Abramovich. A comunidade judaica de Lisboa tem dados sobre os ancestrais de Abramovich há anos, disse o grupo do Porto. Também rejeitou as alegações de que a naturalização de Abramovich era divergente de alguma forma da lei de 2015 e seus procedimentos.

Abramovich doou dinheiro para um projeto de homenagem aos judeus portugueses na cidade alemã de Hamburgo, segundo o portal de informações da comunidade Mazal.

Em um post de blog citado pela Reuters, o grupo disse que algumas das “instituições judaicas internacionais de maior prestígio” aprovaram sua inscrição.

Um passaporte português permite que Abramovich viva e trabalhe em qualquer lugar da UE. Também potencialmente torna mais fácil para ele fazer negócios no Reino Unido.

Em 2018, Abramovich recebeu uma carteira de identidade israelense sob a Lei do Retorno, que permite que os judeus se tornem cidadãos de Israel.

Ele ganhou a cidadania israelense depois que não conseguiu estender seu visto no Reino Unido em meio a um ponto diplomático entre Londres e Moscou.

Nesta foto de arquivo datada de 16 de maio de 2021, o proprietário do clube de futebol do Chelsea, Roman Abramovich, participa da partida final da UEFA Women’s Champions League contra o FC Barcelona em Gotemburgo, Suécia. (Foto AP / Martin Meissner, Arquivo)

Abramovich instantaneamente se tornou o israelense mais rico e agora é também o cidadão português mais rico. Segundo a Forbes, ele vale atualmente US$ 14,3 bilhões.

Como novo cidadão, Abramovich está isento de impostos em Israel sobre rendimentos auferidos no exterior por 10 anos, e não precisa declarar as fontes desses rendimentos para o mesmo período.

Quando o visto britânico de Abramovich expirou, regulamentações mais rigorosas recém-instituídas significavam que ele teria que explicar a origem de sua riqueza para receber um novo.

Não há evidências de que Abramovich tenha feito algo errado, mas o Reino Unido examinou empresários e diplomatas russos com mais cuidado nos últimos anos.

A Agência Telegráfica Judaica contribuiu para este relatório.