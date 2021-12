Portugal impõe restrições COVID-19 pós-Natal à medida que aumentam os casos de Omigron

LISBOA, 21 de dezembro (Reuters) – Portugal ordenou na terça-feira o fechamento de boates e bares e aconselhou as pessoas a trabalharem de casa por pelo menos duas semanas a partir de sábado para conter a disseminação do COVID-19 durante os feriados.

O primeiro-ministro Antonio Costa disse em entrevista coletiva: “Este não é o Natal a que estamos acostumados”. “Se não tomarmos essas medidas agora, as consequências para a vida de todos serão muito piores depois do Natal e do Ano Novo.”

Costa anunciou restrições de capacidade nas lojas e disse que agora exigirá um teste de vírus corona negativo para ficar em hotéis ou ir a eventos.

Costa disse que as autoridades restringirão as reuniões ao ar livre a apenas 10 pessoas por grupo no dia de Ano Novo, o que exigiria um teste negativo para comparecer a festas em restaurantes, cassinos ou locais públicos.

A maior parte das medidas anunciadas por Costa deveriam inicialmente entrar em vigor no início de janeiro, mas a atual situação epidêmica obrigou o governo a implementá-las com antecedência, acrescentou.

Portugal, uma das maiores taxas de vacinação do mundo contra a COVID-19, que representa cerca de 87% dos 10 milhões de habitantes totalmente vacinados, enfrenta um surto de epidemias juntamente com o resto da Europa devido à rápida disseminação do Omicron. Variação.

Cerca de 50% dos novos casos de vírus corona em Portugal vêm da variante Omigron, o National Institutes of Health disse em um comunicado na terça-feira.

Na terça-feira, o país registrou 5.754 novos casos de COVID-19, voltando ao nível registrado pela última vez em fevereiro, que enfrentou seu mais difícil combate à doença, mas o número de mortes e internações é baixo em relação ao período.

A ministra da Saúde, Marta Demido, disse na semana passada que as infecções por Omigron estão dobrando a cada dois dias e podem chegar a 80% de todos os novos casos até o final deste mês. consulte Mais informação

