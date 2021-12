Portugal identificou 13 casos Omicron ligados à seleção de futebol do Belenenses

Antes do jogo de sábado, 17 jogadores e funcionários do Belens Club testaram positivo para o vírus, mas não estava claro se esses casos incluíam uma nova variante. Os jogadores do Belenenses tentaram cancelar o jogo, mas os oficiais teriam dito para continuarem.

Separadamente, autoridades de saúde portuguesas disseram estar rastreando mais de 200 passageiros que chegaram a Portugal no sábado vindos de Maputo, Moçambique. Pelo menos duas pessoas no avião testaram positivo para o vírus, mas as autoridades disseram que era muito cedo para confirmar se esses eram casos de Omigron.

Devido a preocupações com a nova variante, Portugal começou a suspender todos os voos na segunda-feira para Moçambique, que faz fronteira com a ex-colônia portuguesa e com a África do Sul.