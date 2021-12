Portugal examina transferência local de Omigron para o time de futebol

Autoridades de saúde portuguesas identificaram 13 casos da variante do vírus Omigron corona entre membros de um importante clube de futebol e estão explorando a possibilidade de o vírus se espalhar para fora da África do Sul.

Lisboa, Portugal – Português Saúde As autoridades identificaram na segunda-feira 13 casos da variante do vírus Omigron corona entre membros de um clube de futebol profissional e estão investigando se esse foi um dos primeiros casos relatados do vírus local se espalhando para fora da África do Sul.

Um dos participantes positivos foi um jogador do Pelences SAT, clube de futebol sediado em Lisboa, que viajou recentemente para a África do Sul, onde a variante Omigran foi identificada pela primeira vez, de acordo com o Ricardo George National Institutes of Health.

Outros, incluindo jogadores e outros membros do clube, não teriam viajado para a África do Sul, onde a maioria dos casos já foram registrados.

A agência disse que aqueles em contato com casos positivos foram isolados independentemente do estado de vacinação.

Os jogadores do Benfica, maior equipa de Lisboa, que jogou sábado no Belens SAT, também foram testados para o vírus.

“Por se tratar de uma nova variante, precisamos apertar os controles”, disse Portugal Saúde O diretor-geral, Crosa Freidas, disse à rádio local TSF.

Freidas disse que algumas das vítimas não apresentavam sintomas e todas estavam melhorando.

“Sabemos que apesar de vacinada, a vacina não é 100% eficaz”, disse ao canal de notícias SIC Notícias.

Após o surto do vírus corona, o Belenenses SAD já havia reduzido seu plantel para nove jogadores – dois a menos do que o número de chamadas de jogo – mas autoridades de saúde, clubes e a Primeira Liga de Portugal enfrentaram dúvidas sobre o andamento do jogo.

A Liga Portuguesa convocou uma reunião de “emergência” Saúde Entenda o que aconteceu e os oficiais discutirão as mudanças no protocolo atual Covit-19 para competições. Dada a potencial presença da variante Omigron, surgiu a questão de por que as autoridades de saúde não consideravam todos os atletas balanceados com alto risco de infecção.

O árbitro suspendeu o jogo, dando ao Benfica uma vantagem de 7-0, com apenas sete jogadores SAD equilibrados em campo e a equipa a perder outro jogador.

Freidas disse que as autoridades de saúde não tomam decisões sobre o futebol profissional e que são os clubes que convocam.

O Benfica disse que os seus jogadores costumam ser testados às segundas-feiras de cada semana e os resultados foram negativos. O jornal disse que o clube não recebeu nenhum pedido de cancelamento do jogo de sábado e que a ética da liga foi seguida.

O próximo jogo programado do Benfica é o derby da Prima Liga contra o Sporting de Lisboa, na sexta-feira.

Na segunda-feira o Belenenses pediu que a liga reconsiderasse, dizendo que a decisão não deveria ser contada porque o jogo não estava totalmente concluído com a sua interpretação das regras.

“O fim do jogo do campeonato não deve ser reconhecido e um novo deve ser planejado”, disse o jornal em uma carta à liga compartilhada com o clube Associated Press.

Rui Pedro Soares, presidente do clube, disse que o clube não lhe pediu formalmente o adiamento do jogo, mas não pretende jogar na Liga. O clube disse que é responsabilidade da liga e das autoridades de saúde decidir se o adia.

O clube disse à imprensa portuguesa no domingo que 16 de seus jogadores tiveram resultado positivo e um total de 44 foram isolados por autoridades de saúde.

Portugal detectou dois casos positivos do vírus corona quando testou 218 passageiros num voo da capital moçambicana para Lisboa no sábado. As autoridades disseram que um dos casos era uma variante delta e o outro não havia sido apurado.

Apesar de ter uma das taxas de vacinação mais altas da Europa, 86,6% dos 10,3 milhões de residentes receberam dois empregos com o vírus corona, e as autoridades em Portugal reforçaram o controle da epidemia em meio a epidemias recentes.

A partir de quarta-feira, o mascaramento será obrigatório novamente em áreas fechadas, e restaurantes, teatros e hotéis terão que exibir certificados digitais que comprovem a recuperação da vacina ou do vírus corona.

As novas medidas vão forçar um resultado negativo no teste para todos os que vêm do exterior por via aérea, terrestre ou marítima.

A Diretoria Geral de Saúde anunciou oficialmente na segunda-feira 1.635 novos casos, incluindo 809 em hospitais, 111 em unidades de terapia intensiva e 13 mortes. Mais de 18.400 pessoas morreram de COVID-19 em Portugal desde o surto.

Artis Barra reportou de Madrid. Tales Azoni contribuiu para este relatório de Madrid.

