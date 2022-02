Portugal está lentamente a tornar-se um ‘refúgio’ para bitcoins europeus

Embora a Suíça tenha atraído a atenção como a jurisdição mais amigável às criptomoedas na Europa, Portugal está ganhando velocidade. Na verdade, a República oferece mais do que apenas melhorar a qualidade de vida do Bitcoin (BTC) Proprietários, incluindo um ambiente financeiro atraente e uma crescente comunidade Bitcoiner.

O Cointelegraph entrevistou recentemente a família do Bitcoin Foi transferido Para Portugal, aprendi que mudar é mais do que apenas perseguir “300 dias de sol” e “café barato”.

Didi Taihuttu, pai e marido da família Bitcoin, falou pela primeira vez com o Cointelegraph há seis anos. Em 2016, ele se tornou famoso em criptomoedas Ele vendeu todos os bens de sua família E vai all-in no BTC.

Embora a vida de Taihuttu capte manchetes de personalidades maiores, os planos para assumir o Bitcoin Beach e as comunidades emergentes de Bitcoiner estão liderando o pró-Bitcoin de Portugal apoiado por leis fiscais amigáveis ​​às criptomoedas. Baixo Custo de vida.

O início amigável do bitcoin em Portugal começou com entusiasmo há seis anos. Um 2016 Lei A Comissão Fiscal Portuguesa decidiu que as criptomoedas não têm curso legal em Portugal porque não são consideradas moedas e, portanto, não são tributáveis.

Segundo Taihuttu, a comunidade Bitcoin virou um balão, e há “muitos” no quintal de Cristiano Ronaldo. Ele disse ao Cointelegraph:

“Sei que adultos (Bitcoins) já vivem em Portugal. Eles são anônimos. Eles não são como eu lá, mas eles já estão aqui. Eles gastam seu dinheiro em casas; Eles gastam seus bitcoins em tudo.

Adoção mercantil está realmente em marcha: alguns residentes portugueses Você pode pagar suas contas de energia no BTCA bitbase da startup espanhola está trazendo mais bitcoin caixas eletrônicos E lojas para as principais cidades. Gráfico de moedas Citações Já 57 comerciantes e retalhistas da zona de Lisboa já aceitaram Bitcoin.

As empresas exclusivamente BTC também são originárias do país ibérico. John Carvalho, CEO da Synonyms, recentemente Mudou-se Portugal e o Aceita Bitcoin, ou “Aceitar Bitcoin”, um grupo sem fins lucrativos de entusiastas do BTC, estão ganhando força.

Diego Vasconcelos, o Bitcoin por trás do Acetabitco Bitcoin, foi inspirado em El Salvador. Teste Bitcoin Peach. Ele está de olho na ampla aceitação dos pagamentos relâmpago do Bitcoin em sua terra natal.

Ele disse ao Cointelegraph: “Espero que os comerciantes aceitem o desafio que enviei para testar o Bitcoin como uma opção de pagamento para o verão” e disse que Portugal era “muito amigável” ao Bitcoin. Vasconcelos explicou:

“Portugal não tributa as criptomoedas, e este pode ser o melhor momento, especialmente para as pessoas, se familiarizarem com a tecnologia e divulgarem a melhor conta poupança que têm.”

Em sua entrevista ao Cointelegraph, Taihuttu brincou que o Bitcoin tem potencial para se tornar uma moeda legal em Portugal. “Já é dinheiro em El Salvador, talvez em breve em Honduras – você sabe – em breve em Portugal, porque acho que todos os bens estão em Portugal.”

Embora o curso legal não seja uma opção, a Associação Portuguesa de Blockchain afirmou recentemente que é importante regular os ativos criptográficos, mas não deveria.”Castração“Evolução. Matt Koller, cofundador da empresa suíça Pocket Bitcoin, esclarece o crescente cenário regulatório.

Koller explicou ao Cointelegraph que a posição favorável de Portugal sobre os ganhos de capital do Bitcoin “é improvável que mude tão cedo”. Na sua opinião, “o resultado da eleição da assembleia de janeiro de 2022 diz que não mudará por enquanto”.

Relacionado: Operadora do Mercado Bitcoin recebe exchange de criptomoedas portuguesa

Ele compartilhou com o Cointelegraph por que muitos Bitcoins escolheram um novo lugar para chamar de lar:

“Além de um quadro legal favorável para os interessados ​​no dinheiro mágico da internet, 300 dias de sol, gente bonita e cultura portuguesa e excelente comida certamente fazem o seu papel.”

Além disso, à luz das “zonas francas” de Portugal para o desenvolvimento tecnológico, o Cointelegraph relatou efetivamente que Portugal Dobrou seu status de cripto-amigável Em 2021. O país facilita ativamente as atividades de pesquisa para empresas de blockchain e criptomoedas.

Para Taihut, ir a Portugal não é nada. “Portugal deve se tornar um novo paraíso para os Bitcoiners”, disse ele em uma entrevista futura.