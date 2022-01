Portugal entre as cartas – residente em Portugal

Dos altos e baixos do antigo Império Português às intrigas da época salazarista, James Meyer apresenta cinco dos melhores livros que interpretou no nosso país.

Os dias frios chegaram, a oportunidade de virar uma página ou duas. Aqui estão cinco livros sobre Portugal, verdadeiros e fictícios para escolher para desfrutar ou presentear neste inverno.

Da nossa perspectiva do século XXI, é quase impensável que um pequeno país como Portugal possa se tornar uma potência imperialista global. No entanto, por mais de dois séculos, tem sido assim. Conquistadores, de Roger Crowley, é uma obra histórica bem documentada, mas os acontecimentos que engloba têm personagens que cativam o êxtase de um grande romance. Impulsionados pela ambição, ganância, fanatismo religioso e previsão, os monarcas portugueses, aventureiros implacáveis ​​e líderes militares estavam determinados a ir lá primeiro e saquear.

Os espanhóis são os principais rivais de Portugal na chamada Era dos Descobrimentos. Mas Portugal tinha uma vantagem em tecnologia de navegação e uma invenção aterrorizante, o cânone do cruzeiro. Na costa africana, cidade em cidade caiu para os portugueses, e em 1497 Vasco da Gama cercou o Cabo da Boa Esperança e se tornou o primeiro europeu a viajar para a Índia, oferecendo uma promessa deslumbrante de riqueza de especiarias. Ao mesmo tempo, Portugal parecia ganhar o controle do comércio global.

Seguindo a liderança portuguesa, outras potências europeias formaram seus próprios impérios coloniais. No entanto, a dominação global portuguesa tornou-se um mito.

Português: Em Uma História Moderna, Barry Hutton descreve a invasão de Portugal como uma superpotência. A mão de obra nacional adequada, uma monarquia inútil e gananciosa e a preciosa Igreja Católica foram os fatores que contribuíram para o declínio do status de Portugal no cenário mundial.

Hutton, correspondente estrangeiro que vive e trabalha em Portugal há décadas, escreve sobre Portugal com engenho e afeto. As secções sobre a evolução da sociedade portuguesa nos anos que se seguiram à ditadura de Salazar serão de particular interesse para quem vive hoje em Portugal. Nacionalidade, política, música, comida…

Portugal contribuiu com muitos grandes escritores para a literatura mundial. Eça de Queiroz, um dos maiores escritores portugueses do século XIX de todos os tempos, é por vezes comparado a Baudelaire e Dickens. Eça, como é muitas vezes conhecido, serviu na embaixada portuguesa, trabalhando em Newcastle e Bristol, altura em que escrevia com descrença sobre o “indecente método inglês de cozinhar legumes”.

Jacinto, o herói do romance satírico de Isa, A Cidade e as Montanhas, é um milionário exausto do mundo que vive em uma espaçosa mansão nos Champs-Elysées, em Paris. Ele tem todo o equipamento tecnológico que sua riqueza pode comprar, mas sua vida é desorientadora. Chega uma carta do gerente do seu jardim no Vale do Toro, um grande domínio que Jacinto nunca visitou. Os ossos de um antepassado serão transferidos para a igreja recentemente renovada, e o gestor do jardim pergunta se Jacinto quer assistir à cerimónia.

Durante sua chegada, Duro ataca Jacinto como sutil e caótico, mas logo se apaixona pelo calor e pela paisagem magnífica de seu povo. Aos poucos, ganhando um novo propósito e humanidade, ele começa a organizar projetos de melhoria de vida para a comunidade local. A cidade e a serra, belamente traduzidas por Margaret Jules Costa, são provavelmente um mito para o nosso tempo.

Durante a Segunda Guerra Mundial, António de Oliveira Salazar, líder da ditadura de direita conhecida como Estado Novo, manteve um equilíbrio diplomático eficiente entre o Eixo e os Aliados e ajudou Portugal a manter a sua posição de Estado neutro. Em Lisbon: War in the Shadows of the City of Light, 1939-45, Neill Lochery nos apresenta os círculos cosmopolitas inspirados por essa neutralidade: realeza exilada, refugiados judeus fugindo da loucura nazista e muitas vezes tentando encontrar o caminho para os Estados Unidos. E, em particular, espiões. Lochery faz um relato emocionante de uma época sombria em que Lisboa era o centro de muita intriga e inteligência, já que ambos os lados operam abertamente nas lojas de bebidas da cidade.

Ian Fleming era um espião a caminho de Washington para discutir com americanos interessados ​​em estabelecer um serviço de inteligência como o MI6 da Grã-Bretanha. Em Lisboa, Fleming Tusco Popov inspirou-se num corajoso agente duplo.

Em Uma Pequena Morte em Lisboa, a história, iniciada por Robert Wilson, residente português e escritor policial britânico, continua com um grande thriller que mantém o leitor acordado a noite toda. Na sua dupla cronologia, um oficial das SS viaja de Berlim para Lisboa em tempo de guerra e para as montanhas do norte de Portugal em busca da liga necessária para a Blitzkrieg de Hitler – aço tungsténio usado para endurecer – desencadeia a participação de locais pobres na “corrida do ouro” portuguesa.

Mudar para Lisboa no final dos anos 90. O inspector português Zé Coelho está a investigar o homicídio de uma jovem. A investigação revela alguns segredos comprometedores da sombria era Salazar, reabrindo velhas feridas. Seria injusto revelar aos leitores como Wilson entrelaça as duas partes desta história maravilhosa.

jamesmayorwriter. com

Por James Meyer