Portugal elegeu um novo governo com 50 mil milhões de dólares de financiamento da UE

LISBOA, Portugal (AP) – O Partido Socialista de centro-esquerda de Portugal venceu a terceira eleição geral consecutiva neste domingo, retornando ao poder enquanto o país se prepara para usar os bilhões de dólares da UE para a economia após a epidemia de Covid-19. .

Em uma pesquisa realizada em meio ao aumento de casos de coronavírus atribuídos à variante Omigran, cerca de 1 milhão de eleitores afetados foram autorizados a deixar suas urnas, enquanto os socialistas elegeram pelo menos 112 legisladores no parlamento de 230 assentos.

Com 98,7% dos votos apurados, os socialistas receberam 41%, enquanto seu principal rival, o Partido Social Democrata, de centro-direita, recebeu 28% dos votos, conquistando pelo menos 68 assentos parlamentares. Dezoito lugares têm de ser reservados.

Não está claro se os socialistas chegarão a 116 legisladores, permitirão que ele aprove legislação sozinho, ou seja menor que esse número e reduza os contratos em favor de partidos menores. Os resultados atrasados ​​podem sair na segunda-feira.

O líder socialista Antonio Costa, que deve retornar ao cargo de primeiro-ministro, imediatamente ofereceu a seus oponentes um ramo de oliveira. Ele disse que encorajaria alianças com outros partidos no parlamento para enfrentar os problemas econômicos induzidos pela epidemia do país.

“A tarefa é virar a página da epidemia e revitalizar os setores afetados”, disse Costa em um discurso.

As ações para a próxima gestão são altas. Portugal, país de 10,3 milhões de pessoas e o mais pobre da Europa Ocidental, está pronto para usar 45,45 bilhões (US$ 50 bilhões) em ajuda como membro da União Europeia para impulsionar sua economia após a epidemia.

Dois terços desse valor vão para financiar o próximo governo para projetos públicos, como grandes infraestruturas. O outro terço será oferecido a empresas privadas.

Em um país que luta para atrair a economia desde a virada do século, uma maioria parlamentar suavizará o caminho do próximo governo na alocação desses recursos.

As duas últimas administrações socialistas foram governos minoritários. Desde que chegou ao poder em 2015, o Partido Socialista contou com o apoio de seus aliados menores no parlamento, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português.

Mas há dois meses suas diferenças, especialmente sobre gastos com saúde pública e direitos dos trabalhadores, não foram resolvidas, com o primeiro-ministro Costa não conseguindo votos no parlamento para implementar o plano de seu partido e provocando uma eleição antecipada.

Costa pode ter que refazer sua perspicácia política para formar outra coalizão entre partidos no parlamento dividido.

Cerca de 10,8 milhões de eleitores – 1,5 milhões dos quais vivem no estrangeiro – são elegíveis para eleger legisladores na legislatura republicana, o parlamento português, onde os partidos políticos decidem quem forma o governo.

Sega! (Basta!), O Partido Democrata e Nacionalista, fundado há três anos, obteve cerca de 7% dos votos. Poderia dar uma dúzia de legisladores, tendo apenas um no último parlamento.

O Bloco de Esquerda conquistou cerca de 4% dos votos, assim como o Partido Comunista Português. Outros partidos menores podem conquistar uma ou mais cadeiras parlamentares e dar seu apoio a Costa.

A economia portuguesa precisa de um tiro, que pode ser fornecido por fundos da UE.

O país está atrás da União Europeia de 27 países desde 2000, com seu PIB anual real per capita de 16.230 euros (US $ 18.300) em comparação com a média da UE de 22.460 (US $ 25.330). Em 2020, Portugal tinha subido para 17.070 euros ($ 19.250), enquanto o grupo tinha uma média de 26.380 euros ($ 29.750).

Os socialistas prometeram aumentar o salário mínimo mensal de mais de 800.000 pessoas para 900 euros (1.020 dólares) até 2026. Atualmente está em 705 euros (R$ 800). Os socialistas querem “iniciar uma conversa nacional” sobre trabalhar quatro dias por semana em vez de cinco.

Copyright 2022 Associated Press. Todos os direitos reservados. Este conteúdo não pode ser publicado, transmitido, reescrito ou redistribuído sem permissão.