Portugal é o 5º melhor país para se aposentar

Portugal ocupa o 5º lugar na lista dos “melhores países para relaxar com conforto”. Isto Classificação Com base em classificações de 45 e mais. Todos os entrevistados se consideram “classe alta”.

Portugal é seguido por Espanha, Austrália, Nova Zelândia e Suíça. No entanto, a maioria desses países é inacessível devido às restrições do Govt-19, e um deles foi descrito como “terrivelmente caro”. Assim, os especialistas assentaram-se no facto de a verdadeira escolha estar entre Portugal e Espanha.

Critérios Chave para Avaliação:

Preços acessíveis

Segurança

Clima favorável

Ambiente amigável

Sistema de saúde pública bem desenvolvido

Respeito aos direitos de propriedade

Um dos grandes atrativos de Portugal é o fato de que “o custo de vida relativamente baixo e as leis tributárias previdenciárias facilitam a aposentadoria de estrangeiros no país”. No entanto, Portugal tem muitas vantagens. O Portugal Golden Visa é a sua porta de entrada para esta nova vida com infinitas oportunidades.

Benefícios do Golden Visa Portugal

1. Maneira rápida de obter a cidadania da UE (para sua família e você)

2. Acesso sem visto ao espaço Schengen e direito a viver, trabalhar e estudar em Portugal

3. Baixa exigência de acomodação (apenas 7 dias por ano)

4. Opções de investimento relativamente acessíveis

5. Sistema fiscal de benefícios de 10 anos (NHR).

6. 100% de retorno do investimento garantindo a cidadania portuguesa (para algumas opções)

7. Investimento mínimo a partir de 250.000. Ou 280.000 (para imóveis)

8. Adicione membros da família ao aplicativo

9. Grandes escolas e universidades internacionais e portuguesas

10. Clínicas e hospitais de saúde de qualidade internacional

11. Sem opção de idioma português (não precisa saber português)

12. Portugal é um dos países mais favoráveis ​​ao comércio

13. Viva em um país seguro com despesas acessíveis e alta qualidade de vida

Como obter um Golden Visa para Portugal?

Existem várias opções de investimento para um Golden Visa Portugal.

Investir em imóveis

Investir em fundos

Investimento empresarial

Investir em ações do governo

Observação! A partir de 1 de janeiro de 2022, entraram em vigor as alterações ao Golden Visa Portugal!

A partir do início do novo ano, as propriedades residenciais só podem ser adquiridas em áreas de baixa densidade. Ao mesmo tempo, pode aceder a imóveis comerciais em qualquer ponto de Portugal. O

Os preços também mudaram. Isto também se aplica a outras opções de investimento (exceto donativos de arte e constituição de uma empresa portuguesa com 10 novos colaboradores).

Então, o que temos agora?

O investimento através da transferência de capital é de € 1.500.000

Investimento em atividades de pesquisa 500.000

O investimento é de € 500.000 através da transferência de capital para aquisição de fundos de investimento ou unidades de participação de fundos de capital de risco destinados à capitalização de empresas.

Investimento no negócio existente em Portugal € 500.000,

