Portugal e Cristiano Ronaldo dominam a Times Square

Lisboa, Portugal, 19 de novembro de 2022 /PRNewswire/ — VisitPortugal lançou um forte programa de promoção do destino no mercado norte-americano, associando-se ao evento de lançamento da mais recente figura de cera. Cristiano Ronaldo No Madame Tussauds em Cidade de Nova York, ao “assumir” os outdoors digitais da Times Square. Depois de revelar a figura de cera de Cristiano RonaldoVisitPortugal dedicou uma hora a cada um dos Jumbotrons aos portugueses para mostrar ao mundo o que de melhor o país tem para oferecer, as suas gentes e o seu património natural e histórico, e enviar uma mensagem. Portugal Para o mundo sobre a importância de grandes viagens.

Perto da América



Com o lema “Closer to America”, o VisitPortugal pretende potenciar a diversidade da oferta turística. Portugal e suas regiões, que têm maior impacto sobre o público americano. Da natureza à história, das ondas ao património, das cidades às aldeias, do campo às ilhas, tudo são razões para escolher. Portugal Como destino para sua próxima viagem.

Esta é uma ativação de marca única nos EUA, com um efeito catalisador esperado, que deverá atingir cerca de 500 milhões de pessoas em todo o mundo. Durante o período de alta oportunidade: a semana de Ação de Graças e antes da Black Friday e da Cyber ​​​​Monday, é caracterizado por oportunidades para os americanos reservarem viagens futuras.

do cristiano ronaldo Uma figura de cera do Madame Tussauds 21 de novembro de 2022No espaço dedicado ao atleta português: A experiência CR7. Paralelamente, durante 15 dias, serão afetados filmes do público que visita o Madame Tussauds. Portugal.

“Cristiano Ronaldo Um dos ícones do futebol mais talentosos do nosso tempo e tivemos o prazer de nos juntar ao Visit Portugal nesta ocasião especial; Esta é uma oportunidade incrível para iluminar um belo país e destino de férias Portugal”, disse o chefe de marketing do Madame Tussauds New York Thiago Mogadoro.

O Madame Tussauds New York apresenta esta figura icónica e memorável com a Times Square Alliance, NYC & Company, bem como com a Federação Portuguesa de Futebol e VisitPortugal.

Nações Unidas revelou-se um dos mercados turísticos mais relevantes PortugalApresentando crescimentos de 18,8%, 19,5% e 45,0% no número de hóspedes, dormidas e receitas respetivamente. agosto de 2022 Em relação ao mesmo período de 2019.

de portugal O plano de publicidade nos Estados Unidos pretende reforçar as atividades promocionais em 2022 e 2023 com o objetivo de acelerar o crescimento deste mercado, incluindo presença em feiras, como feiras, atividades com operadores de turismo de luxo, road shows e workshops.

Segundo Luis Arajo, Presidente da VisitPortugal, “O apoio a este evento reflete o empenho e a confiança no crescente mercado. Portugal Perto dos EUA e oferece muitos motivos para ser uma opção de viagem para os americanos.”

Importa recordar que em 2018, também na Times Square, o Visit Portugal realizou uma ativação de marca. Portugal Como destino de surf e focado nas ondas portuguesas, destaca-se a maior onda do mundo, a Grande Onda da Nazaré, que afetou cerca de 300 milhões de pessoas.

