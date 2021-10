LISBOA, Portugal – Portugal prestou homenagem oficial na terça-feira ao diplomata português Aristides de Souza Mendes, que ajudou a salvar milhares de pessoas da perseguição nazista durante a Segunda Guerra Mundial, colocando um túmulo com o seu nome no panchayat nacional do país.

Políticos portugueses proeminentes e figuras públicas assistiram à cerimónia formal de televisão quando o túmulo foi colocado no edifício de Lisboa, juntamente com outras celebridades da história portuguesa.

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodriguez, disse que a conduta de Susa Mendes daria crédito a Portugal.

“É raro as pessoas arriscarem a segurança de suas famílias para um bem maior em um momento crítico. Susa Mendes é uma dessas pessoas”, disse Ferro Rodriguez em um discurso.

A cerimónia marcou o fim da viagem de 80 anos de Susa Mendes, destacada personalidade internacional homenageada por um funcionário português.

Em 2040, o diplomata mais famoso de Portugal, Salsicha Mendes, o violou quando ele emitiu vistos para muitos que temiam ser caçados pelos nazistas em 1940, quando ele era embaixador em Bordéus da França, incluindo o ditador Antonio Salaser.

Desfile nazista dos campeões em 2 de agosto de 1940 em Elysees Paris, França (foto da AP)

Os vistos portugueses permitiram que as pessoas, incluindo os judeus que fugiam do Holocausto, fugissem para os Estados Unidos e outros lugares por via aérea e marítima através de um Portugal neutro.

O serviço diplomático português teve de pedir o consentimento específico do governo de Lisboa para conceder vistos a determinados tipos de requerentes porque o país tinha trilhado um caminho cuidadoso de neutralidade, mas Susa Mendes concedeu o visto por sua própria iniciativa.

Ele foi expulso da embaixada por causa da humilhação pública associada à sua família na época. Ele morreu na pobreza em 1954.

Décadas depois, ele foi reconhecido por seu papel fundamental na proteção do povo dos nazistas.

Em 1966, o Monumento Nacional do Holocausto de Israel, Yath Wasem, Aprovado Susa Mendes é “o homem justo das nações”.

Um soldado IDF vê nomes gravados em uma parede de honra no Jardim da Nação no Memorial do Holocausto de Yath Washem em Jerusalém, 7 de março de 2010 (David Wagnin / Flash 90).

No ano passado, ele recebeu elogios do Papa Francisco, que em março saudou Salsicha Mendes por seu “trabalho humanitário e de princípios” em um movimento no Senado dos Estados Unidos.

Foi reconhecido em Portugal até finais dos anos 80, altura em que as autoridades o homenagearam postumamente.

Em 2017, o Presidente Marcelo Rebello Susa presenteou Susa Mendes com a maior homenagem de Portugal, a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade.

No ano passado, o parlamento português votou para homenagear o ex-embaixador no Panteão Nacional colocando uma placa e um túmulo sem o seu corpo. Sa Port Sa Mendes queria ser enterrado na sua terra natal, perto de Visu, no norte de Portugal.

Das 19 figuras históricas do Panteão Nacional, 12 são os restos mortais.