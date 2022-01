Porto e Norte, maior parte das dormidas para residentes

A atividade turística no Porto e Norte de Portugal foi “severamente” restaurada e, em novembro, revelou-se a 5 de janeiro liderança no número de dormidas de residentes.

“As últimas informações sobre a atividade turística do mês de novembro mostram uma forte recuperação dos indicadores do Porto e Norde de Portugal, realçando a necessidade de liderança na manutenção dos rankings de hóspedes e no número de noites que os residentes irão passar”, disse. Em comunicado, a Porto e Norde Tourism.

Entre Janeiro e Novembro, o Porto e Norte registou 3,083 milhões de hóspedes, estando a região bem encaminhada para atingir a liderança deste índice no final do ano, visto que a época natalícia tem registado taxas de ocupação hoteleira razoavelmente elevadas.

“São números encorajadores e a actividade dá-nos forças para prosseguir uma recuperação gradual”, disse Luis Pedro Mart ின் nez, responsável do Turismo do Porto e Nord, que acredita que “a Páscoa, que começa agora, será finalmente um marco”. Normalização das atividades turísticas.

Em seguida, ele aponta para 2023, dizendo: “A meta era ter números iguais ou maiores que os registrados em 2019. Este é o melhor ano de todos os tempos.

Ao nível das dormidas, e de acordo com dados do INE, os números atingidos em novembro foram de 11 mil dormidas verificadas no mesmo período de 2019, contudo, no ano de acumulação, a diferença é ainda mais acentuada.

Porém, neste índice, o Porto e o Norte ocupam os segundos lugares do ranking nacional. Isso é mais do que pernoite de um não residente e mais do que pernoite de residentes.

“Apesar de hoje termos dados mais animadores do que os registados em 2020, estes resultados foram muito aquém do esperado e é de salientar que não permitiram às empresas deste sector fazerem a tão desejada e necessária recuperação. Apoiar as empresas para que façam não vá por baixo, avisa o Turismo do O responsável do Porto e Norte.