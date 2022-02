Porta-aviões da Marinha dos EUA pronto novamente dentro de uma hora após o acidente do F-35

O USS Carl Vinson estava pronto para lançar e receber aeronaves em 45 minutos após o pouso do F-35.

O acidente, que deixou sete feridos, cortou todos os quatro fios de engrenagem que haviam parado para recuperar a aeronave.

A Marinha ainda está em processo de recuperação da aeronave furtiva F-35 do Mar da China Meridional.

Cerca de 45 minutos depois de um caça furtivo F-35C cair no convés de voo e mergulhar no Mar da China Meridional, o USS Carl Vinson está de volta à ação, pronto para receber e lançar a aeronave. Um oficial da Marinha disse ao Defense News.

Uma versão modificada do último caça de quinta geração do Exército dos EUA caiu no convés do porta-aviões e deslizou no mar no final de janeiro. O piloto foi ejetado com segurança e foi recuperado por um helicóptero militar.

O pessoal da Marinha que trabalhava no convés de voo respondeu ao incidente em segundos, removendo detritos e apagando incêndios, de acordo com um oficial de defesa anônimo. Notícias de defesa esta semana. O acidente, que feriu sete pessoas, cortou todos os quatro fios de engrenagem que o avião havia conectado durante o pouso.

“Quando o acidente aconteceu, tínhamos aviões adicionais que estavam no ar e precisavam pousar”, disse o funcionário à agência. O treinamento começou imediatamente.

O oficial naval disse que o Carl Vinson estava pronto para receber os aviões dentro de 30 a 45 minutos após a queda. Todos os quatro fios foram substituídos e a tripulação verificou se nenhuma outra aeronave foi danificada no acidente.

“Esclarecemos as coisas e estamos prontos para voltar à luta”, disse o oficial ao Defense News.

As aeronaves que precisavam pousar em Carl Vinson foram desviadas para o porta-aviões USS Abraham Lincoln nas proximidades para reabastecimento, mas retornaram a Carl Vinson algumas horas depois.



Um F-35C é lançado do porta-aviões USS Carl Vinson no Mar das Filipinas, em 9 de janeiro de 2021.

Marinha dos EUA / Marinheiro MCS Larissa T.







Defense News relata que o capitão do navio, Carl Vinson, Capitão B. Scott Miller, disse a repórteres que era “recompensador” ver o treinamento da equipe de emergência em ação.

“A tripulação do navio e a ala aérea se uniram e deram a resposta perfeita”, disse Miller. “Para mim, o que se verifica é todo o caminho de treinamento, onde fazemos nossos negócios com todas as organizações de treinamento em casa, e nos preparamos perfeitamente .”

Vídeos vazados Imagens chocantes emergem do acidente, que a Marinha inicialmente descreveu como um “acidente de pouso” em um comunicado de imprensa.

A Marinha, que confirmou a autenticidade das imagens, ainda está investigando quem vazou o vídeo.

Miller disse que é difícil rastrear quem vazou as fotos porque “todo mundo tem um telefone no bolso, todo telefone tem uma câmera e em um momento você pode tirar uma foto e compartilhá-la com 100 pessoas”.

O F-35C é uma das aeronaves militares mais avançadas, e agora os Estados Unidos Trabalho para retirar aeronaves do Mar da China Meridionalde preferência antes que potências estrangeiras possam adquirir a tecnologia.

“Há uma grande oportunidade para os chineses se eles conseguirem uma cópia real do F-35 para fazer engenharia reversa de seus recursos, o que eles não podem fazer apenas com base na coleta de inteligência que fizeram”, disse Brian Clark, um ex-oficial de guerra submarina da Marinha dos EUA e especialista em defesa do Instituto Hudson, disse anteriormente ao Insider.

“Provavelmente a maior preocupação é que, se eles conseguirem um F-35 de verdade, isso os ajudará a descobrir como combatê-lo melhor”, continuou ele.

A China, que está desenvolvendo ativamente e colocando seus caças de quinta geração em competição com os militares dos EUA, disse que não está interessada na aeronave.