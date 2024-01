Porque é que França e Portugal estão a duplicar as vendas de carros elétricos em Espanha? « Notícias semanais do euro

As estatísticas indicam que Espanha está atrasada em relação aos seus vizinhos europeus na adopção de carros eléctricos como alternativa aos veículos tradicionais.

Embora países como Portugal e França estejam a fazer progressos significativos na adoção de carros elétricos, Espanha está a ficar para trás, com uma quota de mercado de veículos eletrificados de apenas 12 por cento, de acordo com dados recentes.

A UE estabeleceu metas ambiciosas para reduzir as emissões de todos os automóveis vendidos em 55% até 2030 e eliminar gradualmente as vendas de veículos com motor de combustão até 2035, com exceções para aqueles que utilizam combustíveis sintéticos.

Para atingir estes objetivos, os governos europeus estão a abordar a disparidade de preços entre os carros elétricos e os tradicionais e a melhorar os incentivos financeiros para incentivar a transição para os veículos elétricos.

A abordagem empresarial de Portugal

Embora o rendimento per capita seja 20 por cento inferior ao de Espanha, Portugal lidera a adopção de veículos eléctricos.

A chave do sucesso de Portugal reside nos incentivos fiscais para as empresas atualizarem as suas frotas com veículos mais ecológicos. Os compradores estão isentos do imposto de registo e podem deduzir o IVA nas suas declarações de imposto sobre o rendimento para regular os benefícios económicos.

Além disso, a burocracia que envolve estas promoções é menos complicada, garantindo um processo mais tranquilo para os consumidores portugueses.

O foco da França nos fabricantes europeus

Em contraste, a França concebeu a sua política de veículos eléctricos para favorecer os fabricantes europeus em vez dos fabricantes chineses.

Padrões mais rigorosos relativos às emissões de CO2 durante a produção favorecem os veículos fabricados na Europa.

Aproximadamente 65 por cento do mercado francês qualifica-se para incentivos governamentais, incluindo bónus ambientais de 5.000 a 7.000 euros para carros eléctricos com preços inferiores a 47.000 euros.

Além disso, foi introduzido no início de 2024 um regime de apoio financeiro para famílias de baixos rendimentos que optem por alugar um veículo eléctrico, oferecendo subsídios de 100 a 150 euros por mês durante três anos.

Triunfo do carro elétrico na Noruega

A Noruega tem sido uma história de sucesso notável na indústria de automóveis elétricos, com mais de 80% dos seus veículos elétricos e a Tesla conquistando uma quota de mercado significativa.

O generoso apoio fiscal da Noruega, isentando os compradores do IVA e dos impostos ambientais e de registo, levou a esta adopção.

No entanto, o governo enfrenta agora uma perda significativa de receitas fiscais, o que levou os proprietários de automóveis eléctricos a introduzir um imposto sobre o peso para recuperar alguns dos fundos.

Desafios para o mercado espanhol de carros elétricos

O mercado espanhol de automóveis eléctricos encontra-se numa encruzilhada, ficando atrás dos seus congéneres europeus. Para aumentar a adoção de veículos elétricos e cumprir as metas de emissões da UE, a Espanha deveria considerar a implementação de novas medidas financeiras.

Essas medidas incluem a renovação de programas existentes, como o Moves III, e o foco na revitalização da frota de veículos do país.

Embora Espanha esteja atrás na adoção de carros elétricos em comparação com os seus homólogos europeus, como Portugal e França, há lições valiosas a aprender com as suas abordagens bem-sucedidas.

À medida que os objectivos ambiciosos da UE e as preocupações ambientais impulsionam a mudança para os veículos eléctricos, muitos especialistas acreditam que Espanha precisa de repensar a sua estratégia e encorajar os cidadãos a abraçar um futuro mais verde na estrada.