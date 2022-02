‘Os tintos de Turo voam para fora. Especialmente o Quinta de Val da Figueira Reserva 2010, que é ridiculamente bom. Os nossos clientes sabem que se gostam de vinhos escuros e estruturados, há muitas ofertas nestes”, afirma Donald Edwards, presidente da Sammy. La Trombeta Restaurante em Siswick, oeste de Londres.

Turo é um vale português em que o porto é feito, e sua reputação de vinhos não refinados aumentou exponencialmente na última década. Mas esta não é a única região de Portugal onde os tintos brilham. Vinhos de todo o país, incluindo Lisboa (zona costeira em torno de Lisboa), Alentejo (parte sul do país), Pyrada, Tao, Tejo e Beira, agora oferecem um valor fantástico para os apreciadores. Vinhos tintos com pouca personalidade. Também por ‘personalidade’, quando você pega uma ficha, percebe que há mais vinho na casa no canto da fogueira do bar do sequestrador do que na iluminação de um shopping center.

Nascido em Portugal e criado à volta da uva e do vinho, Raymond Reynolds começou a importar vinho português para Inglaterra. Agora, finalmente, ele diz: ‘Há muita velocidade. Muito fácil de vender. Seja o que for, estamos felizes com nossa ciência. Parece emocionante. Esta é uma comunidade dinâmica.’

Há razões definitivas para a mudança de Matthias Rose, Vinho Verde e um país que já foi muito popular. Porta. Uma delas é o investimento. Portugal aderiu à UE em 1986 e “recebeu mais subsídios e empréstimos pessoais da UE do que outros estados membros em meados da década de 1990”, escreve Richard Mason em The Wines and Vineyards of Portugal. Grande parte desse financiamento foi usado para mudar o sistema de telecomunicações do país e construir estradas suaves que ligam vilarejos remotos.

Algumas vinícolas modernizam seus interiores, reformam tanques de fermentação e outros equipamentos. Outro fator é o homem: ‘A Renault aponta para pioneiros dedicados como Dirk Neford, Luis Bodo, Jay Nicola de Almeida, Peter Bright, JP Ramos, Rui Madeira. Produtores de vinho que estão elevando a fasquia agora.’

Uma grande atração é que Portugal se modernizou enquanto cultivava suas variedades de uvas nativas. Numa das nossas vinhas em Sima Cargo, Turo, os ambógrafos identificaram 25 variedades de uvas que não conhecemos. Existem pelo menos 300 variedades indígenas no país”, disse Louis Sotomayor, enólogo-chefe de Gaza.

David Cleve, importador de Liberty Wines, compara hoje Portugal à Itália: ‘Pode ser difícil perceber o número de regiões e a variedade de uvas. Mas de onde vem a incrível profundidade e riqueza? ‘

Os melhores vinhos de Portugal são feitos a partir de uma variedade de lotes, incluindo turica nacional (fragrâncias como escuro, selvagem e violeta), aragones (sinônimo de tempranillo), turica franga (perfumado), trinketra (especiado, framboesa (com sabor) e uvas como o pastardo.Nome, produz vinhos tipo abacaxi), Castlavo (sobreplantado), Baga (vinhos de casca grossa, tônicos) e alfrosero (aroma brilhante e morango). Eu posso ir. Basta dizer que gosto dos vinhos portugueses; Três dos meus favoritos à direita.

