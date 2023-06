Por que os dados de empregos de maio estão complicando o quadro de inflação para o Fed

As autoridades do Fed sinalizaram que podem manter as taxas de juros estáveis ​​em sua próxima reunião em junho – parando após uma série de 10 altas consecutivas para avaliar se suas mudanças até agora são suficientes para desacelerar a economia e combater a inflação acelerada.

Os banqueiros centrais podem permanecer no caminho certo para essa abordagem paciente, mesmo depois que os dados de novos empregos divulgados na sexta-feira mostraram forte emprego em maio. Enquanto os empregadores ainda estão adicionando trabalhadores, outros aspectos do relatório, incluindo um salto no desemprego e desaceleração dos ganhos salariais, turvaram o sinal vindo dos dados.

Os investidores parecem pensar que o complexo relatório de emprego pode tornar a próxima decisão do Fed mais difícil – mas não tanto a ponto de mudar o jogo. Wall Street flexão A probabilidade de movimento de preços neste mês após a divulgação do relatório, com base nos preços do mercado financeiro. Mesmo assim, eles ainda veem uma chance em três de aumento.

Os funcionários do Federal Reserve aumentaram acentuadamente as taxas de juros no último ano e meio, levando-as a uma faixa de de 5 a 5,25 por cento No mês passado, um aumento acentuado em relação a quase zero no início de 2022. Depois de todo esse ajuste, os formuladores de políticas estão se preparando para adiar os aumentos de preços em todas as reuniões. A pausa permitirá que suas políticas tenham mais tempo para desempenhar seu papel, reduzindo o risco de que os formuladores de políticas vão longe demais.