Por que o preço da moeda Shiba Inu está despencando hoje? – Dogecoin – dólar americano ($ DOGE)

Shiba Inu (CRIPTO: grisalho) caiu 15,1% em 24 horas para US $ 0,00005675 na manhã de quinta-feira.

O que está se movendo? A criptomoeda meme caiu 14,66% em um período de monitoramento de sete dias.

Contra Bitcoin e Ethereum, SHIB caiu 14,03% e 14,08%, respectivamente, em 24 horas.

As ações da SHIB subiram 330,46% nos últimos 30 dias e 821,04% no período de 90 dias.

Com uma capitalização de mercado de $ 31,16 bilhões, o SHIB é agora a 11ª maior criptomoeda. SHIB é o último contendor Dogecoin (CRIPTO: cão), que tem uma capitalização de mercado de $ 35,25 bilhões e está em nono lugar, conforme classificado pela CoinMarketCap. As ações do DOGE estão sendo negociadas com queda de 2,67% em 24 horas, a $ 0,27.

Por que você está se mudando? O declínio do SHIB é ainda mais severo do que o DOGE no período de 24 horas, já que a capitalização do mercado global de criptomoedas caiu 0,21%, para US $ 2,47 trilhões.

Na quarta-feira, o bilionário Shiba Inu foi observado transformando o investimento de US $ 8.000 do SHIB em US $ 5,7 bilhões. Transferir dinheiro via blockchain.

A carteira vinculada ao investidor transferiu 40 trilhões de tokens SHIB, no valor de US $ 2,7 bilhões, para quatro carteiras diferentes, de acordo com um relatório anterior.

As ações do SHIB caíram à medida que os investidores anteciparam movimentos das baleias para liquidar suas posses enviando moedas para as bolsas.

A criptomoeda meme estava entre as criptomoedas mais mencionadas, de acordo com dados da Cointrendz. Também foi tendência nos sites de rastreamento de preços CoinMarketCap e CoinGecko.

Notavelmente, a maioria das principais criptomoedas estava fraca na quarta-feira, depois que o Federal Reserve dos EUA disse que iria Comece a reduzir suas compras mensais de ativos antes do final de novembro.

