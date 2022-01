Por que Issa Rae mudou vários elementos do final da série “Insegura”

Inseguro Os fãs ainda estão lutando com o fato de que a namorada Série de comédia da HBO Eu terminei. Ray terminou o show Depois de cinco temporadas de sucesso, dando a cada personagem o final feliz que eles merecem. Seu personagem finalmente terminou com seu longo amor quebrado, Lawrence. Mas Ray revela que o final foi diferente. Também desbloqueia algumas outras alterações feitas no último episódio.

Issa Rae assiste à estreia da série da HBO "Insecure" Season 5 2021

Issa e Lawrence não vão acabar juntos

Indo para a última temporada de InseguroNo entanto, Ray não tinha intenção de reunir Isa e Lawrence para sempre. Sua mente estava determinada a fazer Issa e Nathan trabalharem. Mas conforme a temporada avançava, eu senti que era um fim necessário para o show.

Fonte: YouTube

“Sabe, tínhamos finais diferentes em nossas mentes”, disse ela. Los Angeles Times Podcast de envelope. “E à medida que a temporada avançava e Isa Dee se tornava – você sabe, uma coisa é escrever para ela e depois me tornar ela – senti falta dele. E descobri que, de certa forma, estávamos privando Isa de sua felicidade. Uma de nossas escritoras, Laura Kittrell, era exatamente assim, naquele episódio, basicamente dissemos que elas são almas gêmeas, e a negação de Jesus de que sua alma gêmea está, em certa medida, privando-a de sua felicidade. “

Houve também outro final sem Lawrence. Ray explicou: “Houve um cenário em que ela acabou com Nathan, e houve um cenário em que ela voltou para casa e ouviu uma voz, mas você não sabia quem era”, disse Issa.

A maternidade era possível para Issa D

A maternidade é um dos elementos que Ray deseja incorporar em sua própria personalidade. Ao longo do show, Issa não faz menção a crianças. Somente quando Lawrence se torna pai e atrapalha sua vida perfeita com ele, os filhos são trazidos para a trama. Aparentemente, a amiga de Issa, Tiffany, se tornou mãe.

Eu gostaria que pudéssemos ter explorado a maternidade por meio de Issa. e decide ou não. Isso é uma coisa muito real que discutimos na sala: mulheres que têm um cronômetro que é tão injusto que os homens nunca o encontrarão ”, disse ela em entrevista ao Águia.

Fonte: YouTube

“Este é um prazo que as mulheres negras devem respeitar”, disse ela. Com os personagens na casa dos trinta, esse é um problema real. “Eles poderiam ser como, ‘Sim, tenho 53 anos, é hora de ter filhos’. Nós realmente temos tempo para tomar uma decisão”, acrescentou ela.

“Você pode congelar seus ovos, você pode fazer todas essas coisas, mas há apenas uma coisa”, explicou ela. “Houve uma discussão interessante que aconteceu na sala onde os homens foram iluminados – muito irritantemente – a ponto de as mulheres na sala realmente se conectarem: Oh meu Deus, você se sente assim também? Mesmo que não quer os filhos, você ainda sente aquela hora. E há uma pressão como essa no fundo da sua mente para nós termos que tomar uma decisão. ”

O último episódio estava programado para ser filmado no Marrocos

Mostrar amantes Lembre-se do longo sonho de Issa e Molly sobre a jornada da garota no Marrocos. A viagem era para ser uma celebração do 30º aniversário do personagem, mas devido às circunstâncias da vida, isso não aconteceu. Marrocos foi fortemente considerado o local do último episódio.

Fonte: YouTube

“Foi apenas algo que imaginei, executado perfeita e lindamente, mas os elementos finais definitivamente mudaram. Em um ponto, queríamos pular cinco anos no futuro e mostrar Issa e Molly no Marrocos e contar essa história”, Prazo de entrega.

No final das contas, Ray escolheu morar em Los Angeles. “Não parecia o final certo, especialmente passar tanto do nosso final longe de Los Angeles, que era um personagem da série”, ela continuou.