Por que as pessoas desejam armazenar o Android em seus telefones?

Você já viu pessoas falando sobre o “estoque” do Android na Internet, mas não tem certeza do que isso significa. A resposta curta é que é Android “puro” direto do Google, mas isso não explica por que tantos fãs hardcore do Android gostam dele.

É verdade que o termo “estoque do Android” significa apenas a versão do Android lançada pelo Google. vamos. Na verdade, é desenvolvido por Federação móvel aberta. Um consórcio de 84 empresas trabalhando para desenvolver padrões abertos para dispositivos móveis.

A maioria dos grandes jogadores no campo móvel são membros da OHA, incluindo Samsung, Qualcomm, Nvidia, Intel e, claro, Google. O Google é o principal patrocinador comercial para o desenvolvimento do Android, mas também o é o próprio sistema operacional Código aberto Todos são livres para usá-lo.

Portanto, é a versão do Android com certificação OHA, patrocinada e liderada pelo Google, comumente conhecida como Android padrão.

Compreendendo o ecossistema do telefone Android

Então, por que nem todos possuem o Android? A maioria dos telefones Android que você pode comprar hoje tem uma versão modificada do Android. Em essência, cada sistema operacional básico é o mesmo, mas diferentes fabricantes de telefones ajustam ou substituem a interface do usuário, adicionam mais recursos e pré-carregam seu conjunto favorito de aplicativos.

O Android é uma plataforma aberta e, portanto, há uma competição acirrada entre diferentes marcas de telefones e tablets para se diferenciarem. Existe um ecossistema vibrante de dispositivos de formas, tamanhos e recursos radicalmente diferentes.

No papel, parece ser uma boa ideia para cada fabricante de telefones ajustar, estender e melhorar o layout Android subjacente. Na maioria das vezes, é! No entanto, há vantagens óbvias que tornam a experiência padrão do Android muito atraente.

O que há de tão bom no Stock Android?

Há muitos motivos pelos quais alguém prefere o Android padrão em vez de outras opções, mas a primeira coisa que a maioria dos fãs do Android básico elogia é que ele é, bem, básico. O Android Stock é relativamente pequeno, não requer um hardware poderoso para funcionar bem e tem uma interface simples.

Talvez o mais importante, o Stock Android não contém bloatware: Aplicativos e outros conteúdos pré-carregados por fabricantes de telefones Android que costumam ser irritantes e difíceis de se livrar.

Além de eliminar todo o inchaço e oferecer uma interface de usuário simples e rápida, o estoque do Android também se beneficia de atualizações rápidas. Se o seu dispositivo estiver executando o Android, você pode atualizar para a versão mais recente do Android assim que for lançada.

Se você estiver usando um dispositivo com uma versão modificada do Android, terá que esperar que o fabricante abra o capô para a versão mais recente do Android e faça sua mágica antes de liberá-lo para os clientes. Isso mudou um pouco hoje em dia, com os fabricantes do Android lançando correções para bugs e bugs de alta prioridade quase que imediatamente, separando-os das principais atualizações do Android.

Stock Android também é totalmente open source, o que significa que (em princípio) qualquer um pode escanear o código e ver exatamente o que está em seu dispositivo. É impraticável ocultar spyware ou backdoors em um produto de software de código-fonte aberto. Com telefones Android modificados, tudo o que é instalado no sistema operacional subjacente é proprietário. Então, para resumir tudo no que diz respeito às boas coisas em estoque Android:

Vem sem bloatware.

Fornece interface de usuário mínima.

É um código aberto sem parafusos anexados.

Há muito o que gostar na vida mais simples que o Android oferece, mas nem tudo são vantagens e desvantagens!

O que não é tão legal no Android Stock

O principal problema com o Android padrão é que ele não é otimizado para nenhum dispositivo específico. Se você instalá-lo em um telefone Android aleatório, perderá o acesso a quaisquer recursos de hardware especiais desse telefone sem adicionar os drivers especiais novamente.

Stock Android também não é tão rico em recursos quanto as versões personalizadas do sistema operacional no mercado. Por exemplo, a função de gravação de tela nativa tornou-se um recurso oficial apenas para Android padrão no Android 11, mas fabricantes de telefones como a Samsung oferecem essa funcionalidade há anos. Se você se preocupa com os recursos de hardware e software de última geração, o Android padrão provavelmente não é para você.

Da mesma forma, o Android padrão precisa ser atualizado quando se trata de multitarefa e execução de vários aplicativos na tela ao mesmo tempo. O Android 11 ainda não oferece um “modo desktop” oficial, mas Usuários de telefones Samsung podem usar DeX.

Como obter Stock Android

Então, se você quer o Android padrão, como vai começar a obtê-lo? A resposta mais simples é comprar um telefone Android de estoque ou um telefone Android semi-estoque. O termo “quase no estoque” significa que modificações mínimas foram feitas no sistema operacional e ele mantém a aparência, a sensação e a usabilidade do Android padrão.

Existem vários telefones Você pode comprar isso com uma experiência Android livre de inchaço pronto para uso. para o Google Smartphones Pixel são o principal exemplo. Você também pode pesquisar por “Android One‘, que são oficialmente validados pelo Google e recebem pelo menos dois anos de atualizações do sistema operacional após o lançamento.

Se você deseja montar o Android padrão em seu telefone existente, isso é muito mais complicado e envolve “fazer o root” do seu telefone para obter privilégios de administrador completos e fazer upload de uma imagem de sistema operacional modificada personalizada para ele, que pode incluir Android padrão. Isso não é algo que aconselhamos um novo usuário do Android a fazer, porque se algo der errado, há uma chance real de transformar seu telefone em um peso de papel. Portanto, certifique-se de fazer um estudo sério sobre o processo e seus riscos antes de dar o salto.