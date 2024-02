Por que a deslumbrante Estremoz é a cidade mais subestimada de Portugal

Embora não seja tempo suficiente para uma estadia longa, o que Estremoz ofereceu parecia perfeitamente calibrado para um fim de semana discreto. Havia um conjunto de museus, bons para o hálito matinal, com a enorme coleção de azulejos Berardo magnificamente exposta no barroco Palácio Tocha.

Ao passear pela cidade, fiquei encantado ao ver o mármore local em formas ainda mais surpreendentes, dos bancos às banheiras, das pias às escadas, das xícaras às pedras. Uma delícia particular é a legião de lojas de bugigangas de Estremós – entre elas Casablanca, onde o especialista francês em design de interiores Aurel Lefacheux se apresentou, misturando artesanato alentejano com peças vintage de meados do século. Tapetes marroquinos.

Na manhã de domingo, passei pelas ameias e cheguei às vielas de uma cidade alta e fortificada, onde laranjeiras pendiam de paredes caiadas, cujos galhos davam frutos maduros. Ocasionalmente, um carro chacoalhava sobre pedras onduladas. Num terreno acidentado dentro das muralhas do forte, um burro zurrava.

Do topo da torre medieval que coroava a cidade (é claro) construída inteiramente em mármore branco e reluzente, contemplei uma paisagem suave de olivais e vinhedos.

Tarde da noite, pela janela do meu banheiro na Casa do Cadaha, tive outra bela vista: o castelo onde eu estava, brilhando ao luar naquela manhã com um estranho brilho neon.

Essenciais

Paul Richardson foi hóspede da Casa do Qadaha (00 351 268 249 790; casadogadanha.pt), tem quartos duplos a partir de £ 120 incluindo café da manhã.

TAP Portugal (flytap.com) de Londres e Manchester para Lisboa a partir de £97 ida e volta.