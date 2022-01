Por quanto tempo você é contagioso, quando você deve colocar em quarentena e mais – NBC Chicago

À medida que as pessoas continuam se recuperando das festas de fim de ano e outras retornam ao local de trabalho no ano novo, muitos estão se perguntando como seria o cronograma se contraíssem o COVID-19 ou fossem expostos a uma pessoa infectada.

Quando as pessoas com coronavírus são mais contagiosas e por quanto tempo podem espalhá-lo? Quando você deve ser testado após a exposição e por quanto tempo, se houver, você deve ficar em quarentena?

Aqui está o que sabemos.

Quando as pessoas com COVID são mais contagiosas?

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças divulgaram novas diretrizes no mês passado, alterando o momento de isolamento e quarentena, pois alguns especialistas dizem que o período de tempo em que as pessoas são mais contagiosas é mais cedo.

“Leva menos tempo do que quando alguém foi exposto ao COVID para desenvolver potencialmente uma infecção. Leva menos tempo para os sintomas aparecerem, leva menos tempo para alguém se tornar contagioso e, para muitas pessoas, leva menos tempo para se recuperar. ” disse a Comissária de Saúde Pública de Chicago, Dra. Alison Arwady. Muito disso se deve ao fato de mais pessoas serem vacinadas.

Para aqueles sem sintomas, as diretrizes do CDC afirmam que eles são considerados contagiosos pelo menos dois dias antes de testarem positivo.

“Isso está relacionado aos dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, que realmente mostraram após sete dias que não há risco real de transmissão neste momento”, disse Arwady. “E nessa janela de cinco a sete dias, você sabe, há alguns que dependem se as pessoas foram vacinadas, as condições subjacentes etc., mas o risco diminui muito e a sensação é que na população em geral , junto com com ocultação, etc., o risco é realmente muito baixo.”

Qual é o melhor momento para testar após a exposição?

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças afirmam que qualquer pessoa que tenha sido exposta a alguém com COVID deve fazer o teste cinco dias após a exposição, ou assim que os sintomas aparecerem.

A orientação afirma que “se os sintomas se desenvolverem, os indivíduos devem ficar em quarentena imediatamente até que um teste negativo confirme que os sintomas não são atribuíveis ao COVID-19”.

O diretor do Departamento de Saúde Pública de Illinois, Dr. Ngozi Ezeki, disse que os tempos de incubação podem mudar, mas aqueles que testam cedo devem continuar testando mesmo que obtenham resultados negativos.

“Talvez saibamos que o tempo de incubação pode ser um pouco menor”, ​​disse Izeki. “Então talvez você faça o teste em alguns dias.” “Obviamente, se você tem sintomas, você faz o teste imediatamente. Mas você sabe, se você quiser fazer o teste em alguns dias, mas esse teste negativo… os dois dias não devem fazer você pensar: ‘Ok, estou claro .'” Você pode querer fazer o teste novamente e é claro que você não pode ignorar os sintomas – coceira na garganta, dores de cabeça, todos os tipos de sintomas – qualquer coisa nova pode ser um sintoma desta nova doença.”

Com que rapidez os sintomas aparecem?

De acordo com as diretrizes anteriores do CDC, os sintomas do COVID podem aparecer de dois a 14 dias após alguém ter sido exposto ao vírus.

Qualquer pessoa que apresente sintomas deve ser testada para COVID-19.

Quanto tempo você deve isolar ou isolar?

Em primeiro lugar, aqueles que acreditam ter estado em contato com alguém que tem COVID e não estão imunes devem se auto-colocar em quarentena. Aqueles que testarem positivo, independentemente do estado vacinal, devem ser isolados, de acordo com Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

Aqui está o desdobramento:

quarentena agrícola

Aqueles que estiveram a menos de 1,8 metros de uma pessoa com COVID por um total cumulativo de pelo menos 15 minutos em um período de 24 horas devem ficar em quarentena por cinco dias se não tiverem sido vacinados ou mais de seis meses após a segunda dose. de acordo com as diretrizes do CDC. Atualizado divulgado na segunda-feira.

Uma vez que esse período termine, eles devem se envolver em uso estrito de máscara por mais cinco dias.

Anteriormente, o CDC disse que as pessoas que não foram totalmente vacinadas e que estiveram em contato próximo com uma pessoa infectada devem ficar em casa por pelo menos 10 dias.

Antes do mês passado, pessoas totalmente vacinadas – definidas pelo CDC como tendo duas doses da vacina Pfizer ou Moderna, ou uma dose da vacina Johnson & Johnson – poderiam ser isentas da quarentena.

Aqueles que receberam a vacinação completa e reforços não precisam ficar em quarentena se estiveram em contato próximo com alguém com COVID, mas devem usar máscara por pelo menos 10 dias após a exposição. O mesmo vale para aqueles que foram totalmente vacinados e que ainda não são elegíveis para a vacina de reforço.

As autoridades de saúde locais também podem tomar a decisão final sobre quanto tempo a quarentena deve durar. E os testes podem desempenhar um papel.

O Departamento de Saúde de Illinois disse que adotará as diretrizes revisadas dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças para isolamento e quarentena do coronavírus.

Em Chicago, aqueles que viajam de ou para certas partes do país que não foram vacinados devem se auto-colocar em quarentena na chegada à cidade, mas o período de tempo que devem fazê-lo depende se serão ou não testados para COVID.

isolamento

O CDC disse no mês passado que as pessoas que testam positivo para COVID devem ficar em casa por cinco dias, alterando as orientações dos 10 dias anteriormente recomendados.

Ao final do período, se você não apresentar sintomas, poderá retornar às atividades normais, mas deve usar máscara em todos os lugares – mesmo em casa perto de outras pessoas – por pelo menos mais cinco dias.

Se os sintomas persistirem após cinco dias de isolamento, fique em casa até se sentir melhor e depois comece a usar máscara por cinco dias o tempo todo.

Como calcular o período de isolamento?

De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, “o dia 0 é o primeiro dia em que você tem sintomas”. Isso significa que o primeiro dia é o primeiro dia completo após o aparecimento dos sintomas.

Para aqueles que testaram positivo para COVID, mas não apresentam sintomas, o Dia 0 é o dia do teste positivo. Aqueles que desenvolvem sintomas após um resultado positivo devem recomeçar seus cálculos, porém, passa a ser o dia 0 e depois o primeiro dia de início dos sintomas.

Quando você deve chamar o médico?

O CDC exorta aqueles que têm ou podem ter COVID a observar os sinais de alerta de emergência e procurar atendimento médico imediatamente se apresentarem sintomas, incluindo:

dificuldades respiratórias

Dor ou pressão constante no peito

nova confusão

Incapacidade de acordar ou ficar acordado

Pele, lábios ou leito ungueal pálido, cinza ou azul, dependendo do tom da pele

“Esta lista não contém todos os sintomas possíveis”, diz o CDC. “Por favor, entre em contato com seu médico para quaisquer outros sintomas graves ou que o preocupem.”

Você também pode notificar o operador de que acha que você ou alguém de quem você gosta tem o vírus COVID.

E se eu testar positivo com um teste caseiro?

Aqueles que testam positivo usando um teste em casa são obrigados a seguir as diretrizes mais recentes do CDC e relatar os resultados ao seu médico, que é responsável por relatar os resultados do teste ao departamento de saúde do estado.

De acordo com os departamentos de saúde da área de Chicago, as pessoas devem assumir que os resultados dos testes são precisos e devem ser isolados de outras pessoas para reduzir o risco de propagação do vírus.

“Se ele testar positivo para COVID-19, ele deve ficar em quarentena”, disse Arwady. “Não há necessidade de repetir um teste positivo em casa em um ambiente médico. Não queremos que as pessoas vão ao pronto-socorro apenas para fazer o teste. Trate o positivo como positivo, fique em casa e isole por cinco dias.”

Quando você pode estar perto de outras pessoas depois de ter COVID?

Se você tiver sintomas, o CDC diz que você pode ficar perto de outras pessoas depois de ficar isolado por cinco dias e parar de apresentar sintomas. No entanto, você deve continuar usando máscaras por cinco dias para reduzir os riscos para outras pessoas.