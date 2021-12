Por dentro da nova casa de $ 4,5 milhões de Kanye West em Kim Kardashian

Dois meses após Kim Kardashian ter mudado oficialmente o lar conjugal Totalmente sob o nome dela, Kanye West comprou um bangalô do outro lado da rua, o Post pode confirmar.

Aparentemente, ele queria tanto uma casa modesta de cinco quartos e quatro banheiros que pagou US $ 4,5 milhões – US $ 421.000 acima do preço pedido pelo vendedor.

E esse é o momento certo para o rapper, já que a casa de cinco quartos e quatro banheiros em Hidden Hills chegou ao mercado pela primeira vez em 67 anos em 1º de dezembro por US $ 4,079 milhões, de acordo com a lista.

Os registros mostram que West, 44, fechou a casa em 20 de dezembro sob a Spruce Blue Trust LLC.

Embora a cantora de “Donda” tenha demonstrado interesse emreunindo sua família, “ Uma fonte disse ao Post, este negócio da casa era mais para os filhos do ex-casal.

“É apenas uma logística simples para que ele fique perto de seus filhos e possa alcançá-los na queda de um chapéu”, disse a fonte.

Mas parece que a casa vai precisar de algumas atualizações, pois parece estar muito longe do que o clã ocidental Kardashian está acostumado.

A casa de Kim Kardashian e a nova casa de Kanye West ficam em frente uma da outra. Google Maps

A casa humilde se estende por 3.600 pés quadrados e fica em mais de um acre de terra com um rancho equestre na propriedade.

A propriedade tem tapetes felpudos bege com painéis e armários de madeira antigos em toda a casa.

As características incluem uma sala de família com lareira e portas de correr com vista para a piscina e cabine de cavalos. A casa também vem com uma garagem separada para dois carros com uma unidade para hóspedes que leva até o celeiro com três vagas, a lista indica. O celeiro vem com uma sala de toras e uma estiva de feno anexada a um grande campo de cavalos.

Os mesmos proprietários vivem na casa desde que a propriedade, que é bem conservada, foi construída em 1955.

O gramado da frente foi recentemente substituído por AstroTurf resistente à seca e a cozinha existente foi remodelada em 2005 e inclui uma ilha.

Este movimento também vem depois de West Ele listou uma de suas duas queridas fazendas em Wyoming por $ 11 milhões. A fazenda ainda está à venda.

Em setembro, o Ocidente também Compre uma propriedade moderna de luxo em Malibu por $ 57,3 milhões.

Melissa e Jason Imbrotta a bússola mantida no menu; Tomer Friedman Representante do comprador Compass.

A sujeira Ele foi o primeiro a relatar o negócio.