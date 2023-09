Por 50 anos, Emanuel Axe fez a música soar perfeita

“O jovem pianista com o nome inesquecível de Emanuel Axe tem uma coisa a fazer antes de tocar uma nota”, disse Donal Henahan, crítico do New York Times. livros em 1973. “Mas a identificação da marca, como os publicitários a chamam, só ajuda no longo prazo se o produto for entregue e, felizmente, o show do Sr. Axe no Alice Tully Hall na noite de segunda-feira trouxe o selo de qualidade.”

A ocasião foi a estreia de Axe em Nova York, o florescimento inaugural da bandeira em poucos anos. No Festival Marlboro em Vermont naquele verão, Axe fez um presente para ele Primeiro show Com Yo-Yo Ma, o violoncelista com quem passou a carreira tocando e brincando, o amigo que… chamadas Ele tem “o irmão mais velho que eu nunca tive”. E logo ele estava lá data Na série Young Concert Artists, Carnegie Hall aparênciaa vitória No Concurso Internacional Arthur Rubinstein de Piano Masters, em fevereiro de 1975, foi a primeira ária cadastro.

Este selo de qualidade tornou-se indelével e persiste desde então. É claro que Axe, 74 anos, protesta que a carreira que tem desfrutado durante meio século desde a cerimónia de abertura na sua cidade natal tem sido em grande parte produto de boa sorte. Não importa qual seja o prêmio ou prêmio de Avery Fisher 19 indicações ao Grammy (e oito triunfos), ou a sua longa lista de estreias ou a sua generosidade e facilidade como parceiro de música de câmara de Lama e outros colaboradores entusiastas. Mesmo agora, Axe só relutantemente admitirá que tem muito talento.