Pontuação Eagles x Giants: atualizações ao vivo, estatísticas de jogo, destaques e análises para o playoff de futebol da NFL 2023

Filadélfia – O Philadelphia Eagles fez uma declaração neste primeiro tempo ao saltar para uma vantagem de 28-0 sobre o New York Giants, enquanto o Philadelphia dominava no ar e no solo. Jalen Hurts começou com 7 de 7 para 89 jardas enquanto os Eagles construíam uma vantagem de 14-0 após o primeiro quarto, encontrando Dallas Goedert e Devonta Smith em passes para touchdown para dar ao Philadelphia uma liderança sólida.

O Giants teve apenas 64 jardas no primeiro tempo, com Daniel Jones fazendo cinco interceptações e fumbles. Haason Reddick tem dois sacks para os Eagles no primeiro tempo, empatando o recorde da franquia de mais sacks em um jogo de playoff. James Bradbury tem uma interceptação para os Eagles, a primeira por um cornerback dos Eagles desde a semana 9.

Boston Scott marcou para os Eagles no segundo quarto para dar a eles uma vantagem de 21-0, seu 11º touchdown em nove jogos na carreira contra os Giants. Scott tem 19 touchdowns, o recorde de sua carreira, fazendo jus à sua reputação de “Giant Killer”. Hurts teve um touchdown rápido para fechar um primeiro tempo dominante, terminando 12 de 17 para 118 jardas com dois touchdowns e nenhuma interceptação (classificação de 129,0). Hurts também tem sete corridas para 31 jardas e uma pontuação.

