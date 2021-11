Pontuação do Rams x Titans: a defesa do Tennessee arrasa Matthew Stafford e ganha uma grande vitória no futebol de domingo à noite

Muitos Rams estão provando no horário nobre que pertencem ao topo da lista de candidatos ao Super Bowl. Los Angeles sediou o “Sunday Night Football” na nona semana, mas o evento de domingo em horário nobre era quase exclusivamente propriedade dos Titãs visitantes. Enquanto Ryan Tanehill e o ataque Adrian Peterson entre os extras do ferido Derek Henry nem sempre explodiram, a defesa do Tennessee certamente explodiu, com Jeffrey Simmons and Company interrompendo Matthew Stafford no início e frequentemente o headliner 28-16 no Estádio SoFi.

O Tennessee agora venceu cinco vitórias consecutivas para liderar por 7-2 e pode ter se consolidado como o novo favorito na AFC. Enquanto isso, os Rams estão agora com 7-2 e estão oficialmente atrás do cardeal quente na NFC West.

Aqui estão alguns pontos rápidos da vitória dos Grandes Titãs na noite de domingo:

Por que os Titãs venceram?

Em uma noite em que brigavam e fisicamente de ambos os lados, eles eram oportunistas em meio aos primeiros socos: depois que uma retirada de bola profunda prematuramente encerrou sua primeira vantagem, eles agarraram os Rams com uma cesta de campo e então, com algumas correntes, forçaram Stafford em interceptações sucessivas profundamente em seu território. Simmons destruiu coisas na frente, jogando Stafford para fora do portão, enquanto Dineko Autry e Harold Landry também avançaram para demolir o jipe. As sete primeiras baterias aliviaram a pressão do secundário, que surpreendentemente teve poucos problemas em manter a Cooper Cobb & Co. durante grande parte da noite. Ofensivamente, enquanto Taneyhill e sua partida pós-Henry careciam de empolgação, eles conseguiram esmagá-la quando necessário, superando o LA ao longo da noite.

Por que os carneiros perderam?

Stafford foi indicado para Jogador do Ano, liderando o ataque de alto vôo dos Rams, mas contra os Titãs, ele se parecia muito com o homem que passou muitos anos se esquivando, cobrindo e forçando as coisas em Detroit. Sua proteção era fraca, sem dúvida, já que Austin Corbett e dentro do Rams costumavam dobrar à vontade de Simmons e o resto da frente de Mike Frabel. Mas o próprio QB também não era bom, errando em arremessos abertos e lançando um par de passes realmente imprudentes que acabaram dando ao Tennessee uma vantagem de giro. Cobb e Robert Woods apareceram tarde demais (assim como Shawn McVeigh, que joga em quarto lugar), e o jogo em execução realmente não fez nenhuma diferença. Defensivamente, Aaron Donald e Galen Ramsey fizeram seu trabalho normal, mas os pênaltis e talvez a apatia os deixaram vulneráveis ​​nas fases finais da partida também.

ponto de inflexão

Assim que Stafford derrubou Stafford, os Titãs pareciam prontos para vencer este. O Rams avançou 3-0 quando Stafford foi arrebatado pela primeira vez, com David Long Jr. lançando seu arremesso e acertando Jeff Swim. No final de 7-3, no entanto, na primeira jogada para o próximo empurrão, ele inexplicavelmente disparou um tiro curto em direção a Woods com vários homens de cobertura na área, e Kevin Bayard não teve problemas para re-escolher 24 jardas para o placar. O buraco 3-14 provou ser muito profundo para ser superado.

jogue o jogo

Esta deve ter sido a jogada em que Stafford chicoteou e arrastou Carson Wentz, dando a um oponente uma escolha perto de sua end zone – uma jogada que definiu uma noite turbulenta liderada pelos Titãs:

O que então

Os Titãs (7-2) retornarão para casa na Semana 10 após sua grande vitória no horário nobre, desta vez para enfrentar o Santos (5-3), que acaba de perder uma vitória estreita para o Hawks. Enquanto isso, o Rams (7-2) vai pegar a estrada para um confronto importante no West NFC com o 49ers (3-5), que acabou de cair para os Cardinals, em “Monday Night Football.”