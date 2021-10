Pontos de Iowa x Bordeaux, fast food: o hóquei bateu forte nas fileiras invictas em outra surpresa para Boilermakers

Apenas uma semana depois que o No. 2 Iowa marcou uma das maiores vitórias do ano com uma vitória em casa em 10º lugar sobre Penn State, os Hawkeyes invictos anteriormente foram dizimados com sua primeira derrota da temporada de forma decisiva, 24-7 para Purdue. Os Boilermakers ganharam performances de todos os tempos de dois de seus superstars e futuros profissionais, levando os Hawkeyes a apenas um touchdown à tarde.

Tanto o wide receiver David Bale no Bordeaux quanto o lado defensivo George Karlavtis participaram da vitória. Bale teve 11 recepções para 240 jardas e um touchdown, e enquanto Karlavtis teve apenas um sack e dois creep central na folha de estatísticas, ele foi um problema com a linha ofensiva de Iowa durante a tarde.

O sucesso de Purdue forçou a humilhação de Iowa a pressionar de maneiras que ela não teve que fazer durante toda a temporada, e os resultados não foram inspiradores. Os Hawkeyes tinham menos de 300 jardas de ataque total enquanto Purdue acumulava mais de 450. Quando as coisas ficaram apertadas com o jogo na linha, Iowa não conseguia mover a bola.

Apenas duas vezes após o primeiro tempo o estado de Iowa ameaçou marcar, primeiro após uma recuperação de 67 jardas no início do quarto período – dirigir resultou em um giro baixo após falhar em converter um quarto para 1 – e novamente nos minutos finais com o placar definir. O quarterback inicial de Iowa, Spencer Petras, lançou quatro interceptações sem touchdowns no jogo, enquanto Aidan O’Connell, de Purdue, completou 30 de 40 passes para 375 jardas e dois touchdowns, além de outro no solo.

Não foi ajudado pelos esforços de Iowa que sua defesa não era apenas um, mas dois cornerbacks americanos de calibre na maior parte do jogo. Riley Moss sofreu uma lesão na semana passada contra o Penn State, então Matt Hankins deixou a derrota de sábado para Purdue com uma lesão na parte superior do corpo. Essas ausências ficaram mais evidentes no desafio de tentar conter David Bale, mas todo o ataque de Purdue é louvável por virar mais da metade de sua terceira derrota contra uma defesa considerada um dos melhores jogadores do país em toda a temporada.

Purdue jogando o spoiler para uma das duas primeiras equipes não é incomum. O técnico Jeff Broome já fez isso uma vez, derrotando o Ohio State em 2018, e o programa como um todo agora tem 13 vitórias contra equipes classificadas entre as duas primeiras das 25 primeiras do AP. Ela ocupa o quinto lugar de todos os tempos com a empresa que inclui Notre Dame, Ohio, a University of Southern California e Oklahoma.

Três coisas a saber sobre o jogo e o que significa daqui para a frente:

1. Hawkeyes devem se reagrupar

A trégua de Iowa vem na esteira de uma corrida massiva por um programa invicto desde seu terceiro jogo da temporada em 2020. Mas a derrota de sábado expôs a distância entre um time de Iowa que pode vencer em seus próprios termos e um time que precisa de certas condições estabelecidas a fim de dominar seus oponentes. A receita usual para usar grandes equipes de defesa e equipes especiais para criar campos curtos de ataque não existia no sábado contra Purdue, algo que é para crédito dos Boilermakers, mas também indica o que Iowa precisa trabalhar antes de voltar à ação. 30 de outubro contra Wisconsin em Madison.

2. Bill e Brohm têm um número de Iowa

Broome está agora por 4-1 contra Iowa, enquanto o treinador do Purdue está com duas dessas vitórias em Iowa City. Depois do jogo, ele creditou a todos os três zagueiros por sua habilidade de dirigir a ofensiva no campo em uma situação hostil na estrada contra uma boa defesa, e o fato de que os Boilermakers tinham talentos de elite em uma ampla posição de recepção ajudou seus esforços a mover a bola para dentro o ar contra um secundário em Iowa, que regularmente se classifica entre os melhores entre os dez grandes.

É aqui que entra Bill. Sua esperada saída para a NFL será uma boa notícia para o coordenador de defesa de Iowa, Phil Parker, após atingir 37 recepções, 558 jardas e cinco touchdowns em três jogos contra um time de hóquei. O técnico de Iowa, Kirk Ferentz, mencionou esta semana que deixar de conter Bale foi um problema no passado e seria um dos pontos onde o jogo termina; Ele estava certo porque o wide receiver de Purdue causou aproximadamente a mesma quantidade de humilhação individualmente que todo o time de Iowa.

3. Shaken Race Big Ten

Iowa State obtém uma boa vitória sobre o Penn State, uma vitória sobre o Iowa State e um caminho para o jogo do Big Ten Championship que parece favorável, desde que não escape novamente. Purdue tem uma vantagem frente a frente contra Iowa no Big Ten, e ambas as equipes agora enfrentam uma derrota, mas Boilermakers deixou Michigan State e Ohio State na programação, enquanto os Hawkeyes terminaram seus jogos cruzados. Depois de conquistar Maryland e a Pensilvânia.

Portanto, se o estado de Iowa puder voltar aos trilhos e vencer o resto da temporada regular (em Wisconsin, em Northwestern, Minnesota, Illinois, em Nebraska), eles podem aparecer no Big Ten Championship com a chance de vencê-lo e competir pelo uma vaga nos playoffs no futebol universitário. Mas depois de alcançar o segundo lugar no país pela primeira vez desde 1985, essas esperanças de classificação são difíceis de imaginar depois da derrota de sábado.