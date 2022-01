Pokemon Legends: O lançamento de Arceus em Nova York foi extraordinariamente fraco, mas tudo bem

Os tempos estão mudando e, neste caso, parece para melhor.

Ao contrário dos lançamentos anteriores de propriedades próprias da Nintendo na principal Nintendo NY Store localizada no lendário Rockefeller Center em Nova York – que muitas vezes tinha centenas de pessoas fazendo fila durante a noite para ser o primeiro a comprar um Switch, ou o personagem icônico Mário E Zelda No primeiro dia – A estreia da Game Freak foi muito esperada Pokémon Legends: Arceus Ele era honestamente civilizado.

Obviamente, isso foi planejado, pois a Nintendo NY estabeleceu as regras básicas com uma semana de antecedência e garantiu que as filas fossem apenas para os titulares de ingressos e que eles só pudessem se alinhar uma hora antes do horário de entrada (10h, segunda onda às 11h) .

A polícia local certamente tem algumas sugestões opcionais sobre como lidar com grandes lançamentos, já que os cenários anteriores muitas vezes encontravam fãs trazendo móveis reais (tudo, desde cadeiras de gramado a barracas) para sobreviver melhor às temperaturas.As frígidas que acompanham esses eventos especiais.

Mas também é possível que a ampla disponibilidade do jogo tenha suavizado o golpe. Seu fotógrafo intrépido já havia colocado 5 horas ou mais no jogo, tendo jogado desde a meia-noite EDT no dia do lançamento quando Arceus abriu, com outra versão compacta chegando cedo naquela mesma manhã.

O fato de não haver nenhum console complementar do Arceus Switch em oferta, uma edição especial do jogo, Amiibo, ou qualquer desenvolvedor ou talento de voz disponível significava que não havia muito o que fazer na fila, além de dizer “eu estava lá”.

A Nintendo NY, como é conhecida, vem distribuindo adesivos e alguns pequenos brindes, e eles também têm um “camping” com tema Arceus dentro da loja para os fãs tirarem fotos dentro e ao redor. Caso contrário, isso foi geralmente manso e organizado – muito melhor, na verdade, do que o caos usual e o FOMO que atormentaram eventos passados.

Surpreendentemente, houve uma completa falta de qualquer mercadoria da marca Arceus – camisetas e capas de Switch e os suspeitos do costume estavam visivelmente ausentes – o que é incomum, considerando que este é um dos lançamentos first-party mais esperados em algum tempo. cercado de enigmas. Independentemente disso, todos pareciam sair da loja em um carrinho feliz e, para ser justo, se encaixa perfeitamente neste caso.