PNO Consultants entra em Portugal com escritórios em Lisboa e Porto

A consultoria europeia de subsídios e inovação PNO Consultants foi lançada em Portugal, abrindo dois escritórios simultaneamente em Lisboa e no Porto.

A entrada no mercado do país do sul da Europa significa que a PNO Consultants agora tem operações em oito países europeus, com outros hubs baseados na Bélgica, França, Alemanha, Itália, Holanda, Espanha e Reino Unido.

Segundo Paolo Salvatore, italiano que integra o conselho de administração da PNO Consultants, a mudança para Portugal reflete a crescente procura de serviços de inovação no país. “A trajetória de inovação de Portugal na última década tem sido notável”, disse.

Alargando a sua afirmação, Salvatore apontou para a subida de Portugal no ‘European Innovation Scoreboard’, uma avaliação anual da Comissão Europeia sobre o desempenho de inovação dos estados membros. Após um progresso gradual ao longo da última década, em 2019 Portugal foi classificado pela primeira vez como um ‘forte inovador’, aproveitando pontos fortes em áreas como a digitalização, um quadro de subsídios profissionalizante, um sólido ecossistema de inovação e a disponibilidade de talento.

“A partir das nossas bases em Portugal, pretendemos cooperar com o vibrante ecossistema de inovação em Portugal e ligá-lo à nossa vasta rede europeia, no sentido de fomentar ainda mais o potencial de inovação do país”, disse Salvatore.

Aproveitando a sua experiência internacional, o braço português da PNO Consultants vai oferecer um leque de serviços na área do financiamento público, inovação e compliance, com foco nos setores de energia, mobilidade & supply chain, clima & ambiente, aeroespacial, segurança, defesa , ciências da vida e saúde e tecnologia da informação.

“Classificando o 31º lugar entre 132 economias incluídas no Global Innovation Index 2021, sendo um participante ativo em programas de financiamento da UE e também um dos pioneiros europeus na área das energias renováveis, Portugal oferece muitas oportunidades para uma empresa de consultoria como Consultores PNO para apoiar a inovação em ciência, tecnologia e negócios industriais com seus serviços profissionais”, acrescentou Salvatore.

No ano passado, outra consultora internacional – a Metyis – também anunciou planos de crescimento em Portugal. A abertura do novo campus em Gondomar está prevista para criar cerca de 1.000 novos postos de trabalho na região até 2025.