PMI: China está minerando mais carvão novamente e isso está aumentando suas fábricas

Uma pesquisa do governo sobre a atividade manufatureira aumentou para 50,1 em novembro de 49,2 em outubro, de acordo com dados divulgados pelo National Bureau of Statistics (NBS) na terça-feira. Foi a primeira leitura acima de 50 – indicando expansão, não contração – em três meses. Também foi a primeira vez desde março que o índice subiu em relação ao mês anterior.

Pequim atribuiu na terça-feira a melhora a “medidas políticas recentes” que aumentaram o fornecimento de energia e estabilizaram os altos custos.

“Em novembro, a escassez de energia diminuiu e os preços de algumas matérias-primas caíram drasticamente”, disse Zhao Qinghe, estatístico-chefe da NBS, em um comunicado.

Mas, embora os números oficiais sejam promissores, os dados da pesquisa privada desta semana não mostram um quadro forte. A pesquisa Caixin PMI disse na quarta-feira que a indústria manufatureira da China em novembro caiu em território de contração, caindo de 50,6 em outubro para 49,9. Uma leitura abaixo de 50 indica contração em vez de expansão.

A discrepância entre as duas pesquisas pode ser atribuída à metodologia – o Caixin olhou para pequenas empresas e empresas privadas, enquanto o governo se concentrou em empresas maiores.

Wang Zhe, economista-chefe do Caixin Insight Group, destacou os problemas enfrentados pelas pequenas empresas na China, incluindo a deterioração da mão de obra e o aumento dos custos das matérias-primas. Em uma declaração que acompanha os dados, ele acrescentou que os formuladores de políticas “devem continuar a se concentrar no apoio às pequenas e médias empresas”.

No entanto, as pesquisas feitas em conjunto “ainda indicam que a produção industrial se recuperou em novembro, conforme a escassez de energia diminuiu”, de acordo com um relatório de China Yu, economista associado da Capital Economics.

China luta com crise de energia por meses,Como um clima extremo, o aumento da demanda de energia e severas restrições ao uso de carvão foram um golpe triplo na rede elétrica do país.

o problema atingiu seu clímax Em setembro, quando as empresas foram convidadas a reduzir seu consumo de energia para reduzir a demanda de energia. Suprimentos foram cortados para algumas casas, até mesmo relatado Prendendo pessoas em elevadores

A crise energética, aliada ao aumento dos custos das matérias-primas, resultou em Queda acentuada na produção industrial Para os meses de setembro e outubro. Para combater o problema, as autoridades diminuíram seus esforços para reduzir as emissões de carbono e ordenaram as minas de carvão intensificação da produção.

O resultado foi notável. A China – que usa mais da metade do suprimento mundial de carvão e já é o maior exportador de carbono – estabeleceu um novo recorde diário para a produção de carvão em meados de novembro, de acordo com estatísticas da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC).

Analistas do Citi escreveram em um relatório de pesquisa divulgado na terça-feira que “as intervenções agressivas da agência aliviaram a ‘escassez geral de energia’ e aliviaram as pressões de custo em alguns setores. Os problemas de energia aumentaram o custo do alumínio, aço e outras matérias-primas, e se espalharam para setores como a indústria automobilística. “e construção.

O estresse ainda está chegando?

Mas pode haver alguma pressão contínua sobre a produção industrial nos próximos meses, como resultado dos preparativos da China para as próximas Olimpíadas de Inverno, a crise em curso no mercado imobiliário e o impacto potencial da crise. Nova variante Omicron do vírus Corona.

Analistas do Citi disseram que a produção de matérias-primas – que causam altos níveis de poluição do ar – pode ser limitada no norte da China, já que o governo tenta “garantir céus azuis”. [the] Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim.

Os dados de terça-feira mostraram Embora os novos pedidos recebidos pelas fábricas tenham se recuperado um poucoE Essa medida ainda não entrou na área de expansão, indicando que a demanda doméstica segue fraca.

Os analistas do Citi disseram que o principal desafio agora é a pressão significativa que o declínio no mercado imobiliário está exercendo sobre a demanda agregada. O mercado imobiliário – e setores relacionados – responde por até 30% do PIB da China.

Como os dados mostraram na terça-feira quem – qual O PMI não manufatureiro, que mede o desempenho dos setores de serviços e construção, ficou em 52,3 em novembro, um pouco mais fraco do que 52,4 em outubro.

Analistas dizem que a variante Omicron pode ser uma preocupação no futuro, especialmente para a indústria de serviços.

A Organização Mundial da Saúde descreveu o último tipo de coronavírus como uma “preocupação” devido à sua disseminação aparentemente rápida na África do Sul e muitos picos preocupantes. Embora as especificações da nova variante ainda não tenham sido esclarecidas, muitos países o fizeram Apresse-se para impor uma proibição de viagens

Apesar disso, a China há muito tem adotado uma abordagem “zero-Covid”, mantendo o que já está entre as restrições de fronteira mais rígidas do mundo.

Olhando para o futuro, a maior parte da fraqueza nos serviços deve ser revertida em dezembro, a menos que haja um novo surto – obviamente, um grande aviso com o surgimento da Omicron “, escreveu ele. Economistas da Capital Economics em relatório de pesquisa divulgado na terça-feira. “Nesse caso, as autoridades recorrerão a controles mais rígidos para contê-lo”.