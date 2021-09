Plain Swift foi encontrado reproduzindo no continente de Portugal

No dia 22 de dezembro de 2019, fui com a minha mulher fazer uma curta viagem de pássaros ao Barque da Cidade (Parque da Cidade) no Porto. Perto das árvores, vimos duas velocidades se alimentando e voando baixo. Andorinhões são pássaros que há muito admiro por sua incrível adaptação à vida aérea. Eu quero dar uma olhada neles por causa do desafio de separar a luxúria de Ballid Swift; Ambas as espécies são comuns na região. Mas esses dois andorinhões se destacaram para mim devido ao seu tamanho aparente pequeno e vôo rápido e irregular, mas na época eu pensei que eles seriam andorinhões comuns devido ao seu potencial e tons escuros em geral.

No entanto, assim que cheguei em casa, decidi olhar o guia de identificação e percebi que o que vi se encaixava exatamente na descrição de Plain Swift. As condições meteorológicas dos dias anteriores corroboraram esta hipótese, com ventos fortes vindos diretamente do arquipélago de Madiran, onde as espécies são abundantes. Contactei visitantes e fotógrafos locais, e alguns dias depois consegui fotos boas o suficiente e enviei-as para discussão no Fórum Português de Aves. É importante ressaltar que essas fotos mostraram a quase completa ausência de uma paleta branca na garganta, o que é muito promissor. No entanto, devido à semelhança do Swift comum, à falta de literatura detalhada sobre a separação visual e impossibilidade de registo destas criaturas, não existem gravações anteriores no continente europeu, e ninguém foi capaz de confirmar a identidade em com base apenas em fotografias.



Os primeiros registos dos andorinhões do Parque da Cidade do Porto eram pássaros pequenos e escuros, de garganta branca e a voar mais rápido e mais irregular do que o andorinhão comum (Porbara Morris).

Em 2 de fevereiro de 2020, era tarde demais para me reunir com os pássaros. Desta vez, tive a oportunidade de vê-los por um longo tempo, tirar uma foto, ouvir seu chamado e vê-los voar junto com outras criaturas. O feedback em pequena escala foi reforçado e a análise subsequente do vídeo demonstrou um estilo de voo diferente em comparação com o Swift comum, que é objetivamente mais rápido e errático.

Durante o meu estudo comparativo de planícies e andorinhões, percebi que a classificação climática da cidade do Porto é semelhante à da maior parte da ilha da Madeira, onde a concentração de andorinhões é muito elevada. As ilhas Canárias, naquele arquipélago, têm a maior população da ilha de Tenerife no norte, tendo o mesmo clima que o Porto e a Madeira (Copen e Geiger ‘Csb’ ou ‘clima mediterrâneo quente de verão’ ‘), e isto suporta o Hipótese simples do Swift. E estou me tornando cada vez mais determinado e mais motivado para documentar completamente a difícil identidade.

Muitos meses se passaram e, no dia 7 de novembro de 2020, eu e minha esposa voltamos ao Parque da Cidade do Porto em busca dos misteriosos Andorinhões. O tempo estava ruim com chuva e vento. Pouco antes de chegar ao parque, notei que havia quatro pássaros velozes, que de repente pararam para olhar para eles e quase se acidentaram! Para nossa surpresa, havia 12 pássaros.



Plain Swift, Porto, Portugal, setembro de 2021 (Palo Belo).

A partir daí, sempre que tenho oportunidade de ir para o Porto – moro a 130km – vou ao parque da cidade para ver andorinhões. Numa ocasião, tive a sorte de encontrar um pequeno andorinhão com outro andorinhão, o que não só foi o primeiro recorde para o norte de Portugal, mas também proporcionou a oportunidade perfeita para comparar tamanhos.

Percebi que os andorinhões desaparecem no final do dia, sempre do mesmo lado da cidade. Tentei segui-los e, finalmente, em dezembro, os vi entrando no telhado de uma casa ao anoitecer – acomodação! O uso de um galo de inverno é um comportamento descrito para o andorinhão, mas, em contraste com o andorinhão comum, sabe-se que fica preso fora da estação de reprodução. Este é outro ponto forte que sustenta a tese da Plain Swift. Ao encontrar seu hábito, posso passar muitos dias vendo-os e seguindo-os. Comecei a suspeitar que esta poderia ser uma colônia residencial com alguns deslocados encontrados no Mediterrâneo e nas Ilhas Canárias.

Imagens tiradas de Swifts entrando no telhado permitem medições com software de fotogrametria, que sempre oferece suporte a Plain Swift em vez do Swift usual. Em janeiro de 2021, consegui as primeiras gravações de vozes, os sonogramas mostrando a chamada de assinatura de Plain Swift. Quando carreguei o registo e com ele o registo do Ibert, todo o cepticismo da comunidade ornitológica portuguesa em torno dos registos destas aves simplesmente ignorou os traços destacados e simplesmente desapareceu! Logo os Twitchers o seguiram.

Estamos agora no verão de 2021, e a Colônia Swifts continua no parque da cidade. Andorinhões são vistos diariamente, caçando e carregando insetos para seus filhotes. No inverno foram contados no máximo 16 andorinhões e na primavera cerca de 30 aves, que, como a Madeira e as Canárias, podem ter estado um tanto colonizadas.

Estou satisfeito e aliviado por os meus esforços para resolver este caso terem sido recompensados: os Andorinhões-Planícies foram identificados pela primeira vez no continente de Portugal e foi descoberta a primeira massa de terra da paisagem europeia. Quem sabe há quantos anos essas aves existem e quantas outras colônias podem existir?



Plain Swift, Porto, Portugal, junho de 2021 (Porbara Morris).

História e identidade

O Swift simples foi descrito pela primeira vez por Sir William Jordin em 1830 (Cypcells Unicolor) A partir de amostras encontradas por WT Carruthers na ilha da Madeira. No livro de exercícios da London Zoological Society (1865), essas espécies são “pequenas C. Abs, E a cauda é mais bifurcada; O queixo às vezes é tão branco quanto o andorinhão-comum. “Na Mauritânia, uma equipe de ornitólogos registrou a espécie em 1988 e a identificou por seu tamanho relativamente pequeno, pulso de asa rápido e garganta marrom.

O andorinhão é conhecido como espécie autóctone da Madeira e das Canárias, onde se reproduz e permanece durante todo o ano. Está um pouco deslocado com a possível invernada do noroeste da África – há registros dessa espécie no Marrocos e na Mauritânia desde os anos 1960. Um estudo de 2013-14 realizado em Tenerife nas Ilhas Canárias revelou os movimentos de dois andorinhões planos que passaram a maior parte do tempo fora da época de reprodução, nas selvas do leste da Libéria e na África equatorial ocidental. Em 2017, o Plain Swift foi criado ao norte do refúgio, na costa de Marrocos.

Aprovações

Agradecimentos especiais a Bárbara Morris, Rui Ferreira, José Luís Sequeira e Louis Rodriguez, pela ajuda com as fotos; A Carlos Noyo, Jono Belo, Jono Tomas, Pedro Cardia e Pedro Nicola, que contaram com o RG desde o início; A Pedro Nicola pela tradução deste texto.