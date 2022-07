Phyllis anunciou vários movimentos na lista

Os Phillies anunciaram várias mudanças no elenco antes da abertura da série desta noite em Toronto. Como os jogadores não vacinados não são elegíveis para cruzar a fronteira Canadá-EUA, cada nova série em casa do Blue Jays resulta em um punhado de jogadores do time adversário chegando à lista de banidos em vez de fazer a viagem. No caso do Phils, eles têm quatro jogadores que não estão no time do Norte. Apanhador JT Realmotojogador Alec BoomDestros Kyle Gibson E a Aaron Nola Todos eles foram colocados na lista restrita. Para preencher dois desses pontos existentes, o apanhador Rafael Marchand Convocado, enquanto a mão direita Nick Doron Seu contrato foi escolhido. Marchand e Doron foram identificados como “jogadores alternativos”, o que significa que podem ser devolvidos a menores sem estarem sujeitos a isenções.

Doron, 26, fará sua estreia na MLB assim que entrar na luta. Originalmente escolhido na 31ª rodada do Boston em 2015, ele passou alguns anos no Red Sox e depois no Mariners. Os Phillies o contrataram em um contrato de liga menor na offseason e o enviaram para o Triple-A.

Através de 28 rodadas com o Lehigh Valley IronPigs, Duron tem ERA de 2,57, taxa de acerto de 30,3% e taxa de bola de 42,6%. No entanto, ele também tem uma taxa de caminhada alarmante de 12,3%, que tem sido o assunto dele nos últimos anos. A última vez que ele postou uma taxa de caminhada inferior a 10,6% foi em 2018. No entanto, os acertos ajudam a limitar os danos o suficiente para ganhar uma aparição na grande liga. Provavelmente será temporário, com Doron provavelmente sendo removido da lista assim que os Phillies retornarem de Toronto.

Mais está vindo.