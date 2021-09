Pharmapac, terceiro vendedor da Amazon, planeja abrir o capital via SPAC

Thrasio está em negociações para abrir o capital por meio de fusão com a SPAC liderada pela primeira Grupo de cidades A Bloomberg informou em junho que o CEO Michael Klein tinha uma avaliação de até US $ 10 bilhões.

No ano passado, os investidores Tem sido Colocar dinheiro em piscinas como Thracio e a Perch, que captura os produtos e vitrines mais promissores com o objetivo de usar seus dados e experiência operacional para impulsionar as vendas.

O SPAC é o mais recente sinal de que o crescente mercado de terceiros da Amazon está atraindo investidores, que veem outra oportunidade de ganhar dinheiro nas costas do maior site de comércio eletrônico. O mercado oferece produtos de milhões de vendedores e agora responde por mais da metade de todas as vendas no varejo na Amazon.

A Pharmapacks começou como uma empresa farmacêutica tradicional em 2010 e, desde então, cresceu para se tornar o vendedor nº 1 da Amazon nos Estados Unidos, com base no número de avaliações de consumidores, de acordo com a empresa de pesquisa. pulso de mercado . A empresa oferece uma variedade de produtos de saúde, cuidados pessoais e beleza em vários mercados online.

Packable, a empresa-mãe da Pharmapacks, Quinta-feira disse Ela planeja abrir o capital por meio de uma fusão com a Highland Transcend Partners I Corp. É uma empresa de aquisição de propósito específico. O negócio vai avaliar a empresa combinada em US $ 1,55 bilhão.

Mais vendido nos Estados Unidos em Amazonas O mercado em expansão está entrando no boom do SPAC.

Thrasio, um dos pioneiros no grande negócio de agregadores da Amazon, estava em um estande no popular Prosper Show para vendedores da Amazon em Las Vegas, Nevada, em 14 de julho de 2021.

A SPAC é uma empresa de cheque em branco que levanta fundos para comprar uma entidade privada por meio de fusão reversa e apresenta ao público com a ajuda de fundos de investidores adicionais. Os negócios SPAC se tornaram uma rota cada vez mais popular para a oferta pública no ano passado.

Como parte do SPAC, a Packable está levantando US $ 180 milhões de investidores, incluindo Fidelity e Lugard Road Capital. Os lucros serão usados ​​para ajudar a Packable a se expandir internacionalmente e em vários mercados online, disse a empresa em um comunicado.

Em novembro, Pharmapacks elevar Mais de US $ 250 milhões da empresa de private equity Carlyle Group em um negócio avaliado em quase US $ 1,1 bilhão.

Além da Amazon, a Pharmapacks disse que também oferece seus produtos no WalmartE ebayE KrogerE alvejando E Site de rede social do Facebook, junto com vários sites de comunicação direta ao consumidor.

Packable disse em Investor Show A receita neste ano aumentará 22%, para US $ 456 milhões, e espera-se que o crescimento médio anual chegue a 38% até 2024, quando as vendas atingirão US $ 1,3 bilhão. Uma vantagem da oferta de ações da SPAC, em vez de uma oferta pública inicial tradicional, é que as empresas podem emitir previsões futuras.

No entanto, a Pharmapack não espera gerar lucro operacional até 2024. Isso porque gasta cerca de metade de sua receita com vendas e distribuição e outros 20% com armazenamento e custos administrativos, com base nas estimativas para 2021.

Como muitas empresas de comércio eletrônico, a Packable teve um aumento nas compras online devido à pandemia. Mas o crescimento de sua receita começou a diminuir significativamente no primeiro semestre deste ano, em parte devido às restrições da cadeia de abastecimento global, que “levaram a rupturas de estoque significativas, atrasos de pedidos e atrasos na obtenção de novos clientes.” Ele disse no depósito.

A Packable listou os problemas contínuos da cadeia de suprimentos devido à pandemia Covid-19 como um risco potencial para seus negócios. Também alertou que grande parte de sua receita está vinculada a um pequeno número de mercados e que “a perda de acesso ou uma queda significativa nos níveis de atividade” nesses mercados poderia prejudicar a empresa.

A Packable disse que pode ser “afetada por atividades fraudulentas e ilegais de fornecedores terceirizados e, possivelmente, por programas de mercado projetados para prevenir tais atividades”. O mercado da Amazônia teve anos de problemas constantes em torno dele falsoProdutos inseguros e avaliações falsas.

– Ari Levy da CNBC contribuiu para este relatório.

