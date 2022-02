Petróleo salta após novos alertas sobre o conflito entre Ucrânia e Rússia

Melbourne – preços do petróleo Ele ganhou mais de US$ 1 no início das negociações na segunda-feira em meio a crescentes preocupações sobre um potencial conflito entre a Rússia e a Ucrânia, com os Estados Unidos e a União Europeia deixando claro que a Rússia enfrentaria sanções se invadisse seu vizinho.

Petróleo “prêmio de guerra” é como um conflito entre Rússia e Ucrânia

Presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen, Rússia será cortado dos mercados financeiros internacionais e impediu o acesso às principais exportações necessárias para modernizar sua economia se a Ucrânia invadisse.

Os contratos futuros de petróleo Brent subiram US$ 1,34, ou 1,4%, para US$ 94,88 por barril às 23h12 GMT, depois de atingir US$ 95,00 por barril no início do pregão.

Os contratos futuros de petróleo do West Texas Intermediate subiram US$ 1,68, ou 1,8%, para US$ 92,75 por barril, depois de atingirem US$ 92,93 por barril.

“Se uma invasão russa acontecer, como os EUA e o Reino Unido alertaram nos últimos dias, os futuros do petróleo Brent podem subir acima de US$ 100/barril”, disse o analista do Commonwealth Bank, Vivek Dar, em nota.