Petróleo está caindo com apostas de taxas de juros mais altas compensando o acordo da dívida dos EUA

HOUSTON (Reuters) – Os preços do petróleo caíram nesta segunda-feira, uma vez que as preocupações com o aumento das taxas de juros que podem reduzir a demanda por energia levaram a um acordo provisório sobre um teto da dívida dos Estados Unidos que evitaria a inadimplência do maior consumidor de petróleo do mundo.

Os futuros do petróleo Brent caíram 23 centavos, ou 0,3%, para US$ 76,72 o barril às 1640 GMT, enquanto o petróleo US West Texas Intermediate fechou a US$ 72,67 o barril.

Espera-se que o comércio permaneça fraco na segunda-feira devido aos feriados no Reino Unido e nos Estados Unidos.

“A euforia do acordo com a dívida está diminuindo à medida que aumenta a preocupação com outro aumento dos juros do Fed em junho”, escreveu a corretora Liquidity Energy LLC em nota.

O presidente dos EUA, Joe Biden, e o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, chegaram a um acordo no fim de semana para suspender o teto da dívida de US$ 31,4 trilhões e os gastos máximos do governo pelos próximos dois anos. Os dois líderes expressaram confiança de que membros dos partidos Democrata e Republicano apoiariam o acordo.

No entanto, os analistas viram qualquer aumento nos preços do petróleo como de curta duração, com a perda de ganhos anteriores na sessão.

Os mercados agora estão precificando uma chance de aproximadamente 50% de que o Fed aumentará as taxas em mais 25 pontos-base em sua reunião de 13 a 14 de junho, acima da chance de 8,3% projetada há um mês, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

Em sua última reunião de política monetária em 2 e 3 de maio, o Fed sinalizou que estava aberto a interromper o ciclo mais agressivo de aumentos de juros desde o início dos anos 1980 em junho.

O analista do IG, Tony Sycamore, disse:

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e aliados, incluindo a Rússia, conhecida como OPEP+, devem se reunir em 4 de junho.

O ministro da Energia saudita, Abdulaziz bin Salman, alertou os vendedores a descoberto que apostam que os preços do petróleo cairão para “tomar cuidado”, em um possível sinal de que a OPEP + pode cortar ainda mais a produção.

No entanto, declarações de funcionários e fontes do petróleo russo, incluindo o vice-primeiro-ministro Alexander Novak, indicam que o terceiro maior produtor de petróleo do mundo está inclinado a deixar a produção inalterada.

“Os comerciantes estão coçando a cabeça sobre o que esperar”, disse Craig Erlam, analista-chefe de mercado da OANDA.

“Talvez a Arábia Saudita queira manter os traders atentos, mas fazer esses comentários e não seguir adiante pode ser visto como brando e fazer com que os preços caiam novamente”, disse Erlam.

Reportagem adicional de Noah Browning em Londres, Florence Tan em Cingapura e Mohi Narayan em Nova Delhi. Edição de David Holmes, Leslie Adler e John Stonestreet

