Petroleiros dos EUA no Mar da China Meridional e Taiwan anunciam nova incursão chinesa

TAIPEI (Reuters) – Dois grupos de porta-aviões dos Estados Unidos entraram no disputado Mar da China Meridional para treinamento, disse o Ministério da Defesa nesta segunda-feira, quando Taiwan relatou uma nova incursão da Força Aérea da China no topo da hidrovia, incluindo um temível novo dispositivo eletrônico. avião de guerra.

O Mar da China Meridional e Taiwan Autônoma estão entre as questões regionais mais sensíveis da China e ambas são áreas frequentes de tensão entre os Estados Unidos e a China.

Navios da Marinha dos EUA rotineiramente Pena Perto de ilhas ocupadas pelos chineses no Mar da China Meridional para desafiar as reivindicações chinesas de soberania, bem como em todo o Estreito de Taiwan, irritando Pequim.

Os dois grupos de ataque de porta-aviões dos EUA, comandados por seus navios de guerra USS Carl Vinson e USS Abraham Lincoln, iniciaram operações no Mar da China Meridional no domingo, informou o Departamento de Defesa dos EUA.

Ele disse em um comunicado que os grupos de navios-tanque realizarão exercícios, incluindo guerra antissubmarina, guerra aérea e operações de interceptação naval para aumentar a prontidão de combate.

O Ministério da Defesa acrescentou, sem entrar em detalhes, que os exercícios serão conduzidos de acordo com o direito internacional em águas internacionais.

O almirante GT Anderson, comandante do grupo de ataque comandado pelo USS Abraham Lincoln, foi citado como tendo dito.

A Marinha dos EUA informou no domingo que os dois grupos de navios-tanque estavam praticando exercícios com a Marinha Japonesa no Mar das Filipinas, uma área que inclui águas a leste de Taiwan.

Notícias das operações dos EUA coincidem com Taiwan Relatórios A mais recente incursão em massa da Força Aérea Chinesa na Zona de Identificação de Defesa Aérea – 39 aeronaves – está em uma área perto das Ilhas Pratas, controladas por Taiwan, no extremo norte do Mar da China Meridional.

Taiwan informou na segunda-feira mais 13 aeronaves chinesas na região, uma das quais, o antissubmarino Y-8, está voando pelo Canal Bashi, que separa Taiwan das Filipinas e conecta o Oceano Pacífico com o Mar da China Meridional, de acordo com um mapa fornecido. pelo Ministério da Defesa de Taiwan.

Dois J-16Ds chineses participaram da missão, apesar de permanecerem perto da costa da China, acrescentou o ministério, que é uma nova versão de ataque eletrônico do caça J-16 projetado para atingir defesas antiaéreas do tipo que Taiwan confiará para repeli-los. ataques.

A China ainda não comentou, mas disse anteriormente que essas missões visam proteger sua soberania e impedir a interferência externa em suas reivindicações de soberania sobre Taiwan democraticamente governada.

Fontes de segurança disseram à Reuters mais cedo que os voos chineses para a zona de defesa de Taiwan provavelmente também serão uma resposta à atividade militar estrangeira, especialmente por forças dos EUA perto da ilha, para alertar que Pequim está monitorando e tem a capacidade de lidar com quaisquer situações de emergência para Taiwan. .

Taiwan descreve as repetidas atividades militares da vizinha China como uma guerra de “zona cinzenta”, que visa enfraquecer as forças taiwanesas, fazendo-as lutar repetidamente, e também testar as reações de Taiwan.

Taiwan também reivindica o Mar da China Meridional, que atravessa rotas marítimas vitais e também contém ricos campos de gás e áreas de pesca, enquanto Vietnã, Malásia, Brunei e Filipinas reivindicam peças de reposição.

