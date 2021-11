Pescadores franceses ameaçam fechar o túnel do Canal da Mancha e portos em protesto contra licenças de pesca

Um post na quinta-feira de um grupo de pescadores no Facebook disse que eles fechariam balsas em Saint Malo, Calais e Oysterham “para denunciar os termos do acordo Brexit e suas consequências para os pescadores”.

O chefe da associação de pescadores disse à CNN que o protesto começaria às 13 horas, hora local, em Ouistreham e que 15 barcos fechariam o porto na área. Ele disse que os outros grupos fecharão mais duas áreas.

Os pescadores disseram ter enviado um “alerta” para exigir que o Reino Unido obtivesse licenças de pesca rapidamente após o Brexit.

“Não queremos esmolas, apenas queremos nossas licenças de volta. O Reino Unido deve se ater a um acordo pós-Brexit. Muitos pescadores ainda estão no escuro”, disse Gérard Rometty, presidente da Comissão Nacional de Pesca Marinha. De acordo com a afiliada da CNN, BFMTV.

O sindicato dos pescadores disse em uma entrevista coletiva online que um grande número de veículos será usado para bloquear o acesso ao túnel Eurotun, que é usado para transportar mercadorias por ferrovia entre a Grã-Bretanha e a França, de acordo com a Reuters.

O governo do Reino Unido respondeu na quinta-feira, dizendo que estava “decepcionado” com as ameaças de protestos de pescadores franceses.

Um porta-voz de Downing Street disse: “Esperamos que as autoridades francesas garantam que não haja negócios ilegais e que o comércio não seja afetado”. “Licenciamos aproximadamente 1.700 navios da UE no total; nossa abordagem de licenciamento foi razoável e totalmente alinhada com nossos compromissos no Acordo de Comércio e Cooperação (TCA).

“Continuamos a trabalhar com a Comissão e as autoridades francesas e iremos considerar qualquer evidência adicional que seja apresentada para apoiar os pedidos de licença restantes.”

Os protestos representam a última rodada de tensões em uma longa disputa entre o Reino Unido e a França sobre os direitos dos navios franceses e britânicos de pescar nas águas de cada país após o Brexit.