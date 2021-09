Perseverante rover NASA coleta peças de quebra-cabeça da história de Marte – revela ‘ambiente sustentável, potencialmente habitável’

As rochas analisadas para a coleta de amostras ajudam a equipe a entender melhor um passado marcado por atividade vulcânica e água.

NASAperseverança Marte O rover coletou com sucesso seu primeiro par de amostras de rocha e os cientistas já estão começando a obter novos insights sobre a área. Depois de coletar a primeira amostra, chamada “Montdenier”, em 6 de setembro, a equipe coletou uma segunda amostra, “Montagnac”, da mesma rocha em 8 de setembro.

A análise das rochas das quais Montdenier e Montagnac foram amostrados e da tentativa anterior de amostragem do rover pode ajudar a equipe de ciência a reunir uma linha do tempo do passado da área, que foi marcada por atividade vulcânica e períodos de água parada.

“Nossas primeiras rochas parecem revelar um ambiente sustentável e potencialmente habitável”, disse Ken Farley da Caltech, cientista do projeto para a missão, que é liderada pelo Laboratório de Propulsão a Jato da NASA no sul da Califórnia. “É um grande problema que a água esteja lá por tanto tempo.”

As rochas que forneceram as primeiras amostras de núcleo para a expedição são de composição basáltica e podem ter sido o produto de fluxos de lava. A presença de minerais cristalinos em rochas ígneas é particularmente útil para datação radioativa. A origem vulcânica da rocha pode ajudar os cientistas a determinar a data exata de sua formação. Cada amostra pode servir como parte de um quebra-cabeça temporal maior; Organize-os na ordem correta e os estudiosos terão uma linha do tempo dos eventos mais importantes na história da cratera. Alguns desses eventos incluem a formação da Cratera de Jezero, o aparecimento e desaparecimento do Lago Jezero e mudanças no clima do planeta no passado remoto.

Além disso, os sais dentro dessas rochas foram espionados. Esses sais podem ter se formado quando a água subterrânea fluiu e mudou os minerais originais na rocha, ou mais provavelmente quando a água líquida evaporou, deixando os sais. Os minerais de salmoura nos dois primeiros núcleos rochosos também podem ter prendido pequenas bolhas de água marciana antiga. Se presentes, eles poderiam servir como cápsulas microscópicas do tempo, fornecendo pistas sobre o antigo clima e a habitabilidade de Marte. Os minerais de sal também são conhecidos na Terra por sua capacidade de preservar sinais de vida antiga.

A equipe de ciência da perseverança já sabia que o lago já havia enchido o buraco; Desde quando era mais incerto. Os cientistas não puderam descartar a possibilidade de que o Lago Jezero fosse um “flash na panela”: por exemplo, as enchentes teriam preenchido rapidamente a cratera de impacto e secado em 50 anos.

Mas o nível de mudança que os cientistas vêem na rocha que forneceu as amostras do núcleo – bem como na rocha que a equipe visou em sua primeira tentativa de amostragem – sugere que a água subterrânea existe há muito tempo.

Essa água subterrânea pode estar relacionada ao lago que existia em Jezero ou pode ter se movido pelas rochas muito depois que o lago secou. Embora os cientistas ainda não consigam determinar se alguma das águas que alteraram essas rochas existiu por dezenas de milhares ou milhões de anos, eles têm mais certeza de que existe há tempo suficiente para tornar a região mais acolhedora para a vida microscópica do mundo. passado.

“Essas amostras são de alto valor para futuras análises de laboratório na Terra”, disse Mitch Schulte da sede da NASA, cientista do programa de missão. “Um dia, poderemos ser capazes de determinar a sequência e o momento das condições ambientais representadas pelos minerais desta rocha. Isso ajudará a responder à questão científica geral da história e estabilidade da água líquida em Marte.”

Próxima parada, “South Intermediate”

Perseverance está atualmente pesquisando no chão da cratera por amostras que podem ser trazidas de volta à Terra para responder a questões profundas sobre a história de Marte. As amostras promissoras são lacradas em tubos de titânio que a nave carrega em seu casco, onde serão armazenadas até que Perseverance as deixe cair para serem recuperadas em uma missão futura. O Perseverance provavelmente criará vários “repositórios” mais tarde na missão, onde as amostras serão descartadas para uma missão futura trazer para a Terra. A presença de um ou mais repositórios aumenta a probabilidade de que amostras de determinado valor possam ser acessadas para recuperação na Terra.

O próximo local de amostra de perseverança possível fica a apenas 200 metros em “South Sitah”, uma crista coberta de dunas, pedras e fragmentos de rocha que Farley compara a “pratos quebrados”.

A última amostra de perfuração do rover representa o que é provavelmente uma das menores camadas de rocha a ser encontrada no fundo da cratera de Jezero. Por outro lado, South Séítah provavelmente será muito mais antigo e fornecerá à equipe de ciência um cronograma melhor para compreender os eventos que moldaram o fundo da cratera, incluindo seu lago.

No início de outubro, todas as missões a Marte deixarão de dirigir suas espaçonaves por várias semanas, uma precaução durante um período denominado Conjunção solar de Marte. Não é provável que a persistência em cavar ao sul de Sitah continue até algum tempo depois disso.

Mais sobre perseverança

O objetivo principal da missão Persevere em Marte é astrobiologiaIncluindo a busca por sinais de vida microbiana ancestral. O rover caracterizará a geologia do planeta e o clima anterior, abrirá o caminho para a exploração humana do Planeta Vermelho e será a primeira missão a coletar e armazenar rochas e regolitos marcianos.

As missões subsequentes da NASA, em cooperação com a Agência Espacial Européia, enviarão espaçonaves a Marte para coletar essas amostras seladas da superfície e devolvê-las à Terra para análises profundas.

A missão Mars 2020 Perseverance faz parte da abordagem de exploração lunar-a-Marte da NASA, que inclui Artemis As missões à lua ajudarão na preparação para a exploração humana do planeta vermelho.

Laboratório de propulsão a jato, operado pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia para a NASA em Pasadena, Califórnia, construiu e operou as operações do rover.