‘Perigo!’ vencedora Amy Schneider revela o que vem a seguir para ela

Amy Schneider ganhou um total robusto em Perigo!, mas sua corrida terminou. (Foto: Casey Durkin/Sony Pictures Television)

Amy Schneider não está mais passando seus dias no set de Perigo!mas ela também não está pronta para retomar sua vida anterior.

O competidor recordista, que terminou sua sequência de 40 vitórias em janeiro 26, disse na quarta-feira que está tirando uma licença de seu trabalho como engenheira de software em Oakland, Califórnia.

“Achei que ficaria mais empolgado para voltar ao meu trabalho do que estava”, revelou Schneider durante uma sessão de perguntas e respostas com o New York Times nos Espaços do Twitter. “Mas eu vou tirar uma licença disso para me concentrar nessas coisas e tentar resolver tudo e principalmente interessar … tentar montar uma proposta de livro para ver se isso funciona. Isso realmente precisa meu foco.”

Schneider foi um sucesso Perigo!, tornando-se a mulher mais vencedora da história do show. Ela também é a segunda na lista de competidoras que ganharam mais jogos fora do torneio, a primeira competidora abertamente transgênero a se qualificar para o Torneio dos Campeões e o competidor em quarto lugar na lista daqueles com os maiores ganhos durante o jogo da temporada regular. Seu takeaway foi de US $ 1.382.800.

Então, sim, a cobertura da mídia tem sido ininterrupta, embora Schneider esperasse que ela já tivesse morrido.

“Também estou tendo muitas reuniões com meus agentes, o que é uma coisa tão estranha de me ouvir dizer, mas é verdade”, disse ela. “Eu assinei com a CAA” – a casa de Tom Hanks, Zendaya, Reese Witherspoon e muitos outros – “e eles estão, você sabe, empolgados com todos os tipos de coisas diferentes”.

Ela também está gastando parte do dinheiro que acumulou.

“Fomos a um hotel boutique muito chique em Half Moon Bay, Califórnia, no último sábado à noite, especificamente para suas banheiras gigantes”, respondeu Schneider a uma pergunta sobre sua compra mais frívola até agora.

Quando perguntaram a Schneider se ela consideraria competir em outro game show, ela parecia aberta, mas confirmou relatos de que Perigo! os concorrentes concordam em esperar seis meses antes de fazê-lo.

A história continua

“Eu tive algumas pessoas expressando interesse, e eu fiquei tipo, ‘Volte para mim em alguns meses. Vou ver o que quero fazer'”, disse Schneider. “Acho que já fiz o melhor, no que me diz respeito, então há isso, tipo, parte de mim que diz ‘Ah, não será tão bom’.”

Ainda, Perigo! foi uma experiência tão boa para ela que ela está aberta a repeti-la em outros lugares.

Primeiro, claro, ela vai competir no próximo Torneio dos Campeões. Os competidores que ela está mais preocupada em enfrentar são, na ordem, Matt Amodio, que está logo abaixo dela na lista de jogos consecutivos vencidos, e Andrew He, que Schneider derrotou em seu primeiro jogo.