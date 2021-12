Periférico de cor não lançado para Nintendo Game Boy revelado após 20 anos

Um periférico original não lançado para o Game Boy Color teria dado ao portátil da Nintendo uma série de funções adicionais, incluindo navegação na web, opções de e-mail e a capacidade de enviar selfies com a Game Boy Camera. O dispositivo, que teria sido chamado de Page Boy, foi apresentado em um novo episódio de DidYouKnowGaming, apresentado por Liam Robertson. No vídeo, Robertson revela que o ambicioso projeto foi iniciado por Eddie Gill, o fundador da Source Research and Development e criador do Workboy. O Workboy era um periférico cancelado de forma semelhante para o Game Boy original, isso daria ao sistema uma agenda de endereços, um relógio mundial, a capacidade de fazer conversões de moeda e muito mais.

De acordo com Robertson, a ideia de Gill para o Workboy o inspirou a continuar tentando criar um dispositivo semelhante. Ao lado do irmão Christopher, eles formaram um grupo chamado Wizard. Curiosamente, o sistema não teria usado wi-fi, em vez de ondas de rádio, que é semelhante a como os pagers funcionavam na mesma época (daí o nome). Para colocar a ideia na frente da Nintendo, Gill chamou Frank Ballouz, um ex-executivo da Nintendo que supervisionou a produção do Workboy. Em 1999, Wizard lançou a ideia para a Nintendo completa com extensas informações sobre a tecnologia, bem como modelos físicos de como seria, encomendados de uma empresa chamada Sirius Modelmaking.

De acordo com a apresentação (obtida por Robertson), Page Boy teria incluído um mecanismo de busca específico para o dispositivo, chamado “Ask Mario”. Enquanto os usuários esperavam pelos resultados da pesquisa, Mario falava com eles e até mesmo assobiava o tema do Mundo 1-1 de Super Mario Bros.! O dispositivo ainda apresentaria algo chamado “Game Boy TV”, onde a Nintendo poderia fazer novos anúncios sobre os próximos jogos, que Robertson compara a uma versão inicial das apresentações do Nintendo Direct.

O dispositivo custaria US $ 50. A Nintendo investigou o conceito por três anos, antes de fechar a porta em 2002. Embora a Nintendo fosse fascinada pelo conceito, a tecnologia teria se limitado à América do Norte, deixando de fora os usuários no Japão e na Europa. A empresa sentiu que custava ao item grande parte de seu apelo, que era ser capaz de se comunicar com outros usuários de Game Boy ao redor do mundo. O conceito estava claramente à frente de seu tempo e poderia ter sido um dispositivo muito interessante, se tivesse chegado ao mercado!

