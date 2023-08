Peregrinos diocesanos descrevem seu tempo na JMJ em Portugal

O evento incluirá uma cerimônia de boas-vindas com o Papa Francisco, o “Caminho da Cruz”, um guia de oração à Paixão de Jesus, uma série de aulas com foco em ecologia integrada, amizade social e bondade e um festival juvenil.

Um dos destaques da viagem foi o tempo passado em Fátima, disse ela: “Foi uma experiência profunda engatinhar de joelhos e rezar o rosário pelo mesmo caminho que as crianças de Fátima. É maravilhoso pensar em como a Mãe Santíssima apareceu para as crianças.

“O que mais me surpreendeu é o quanto consigo entender as canções, as orações e as pessoas de outros países. Consigo captar palavras-chave relacionadas à fé, e é reconfortante e emocionante saber o quanto compartilhamos ao redor do mundo Eu particularmente adoro ouvir a Salve Regina flutuar no meio da multidão.

“Vou levar desta experiência a grande alegria de saber mais sobre a Igreja de Deus. Tenho visto tantas expressões de fé, tanta alegria e vida de outros jovens peregrinos.

Para Aimee e Bobby Selio, paroquianos da Igreja de Santa Maria das Dores em Fairfax, a JMJ se tornou um assunto de família. A dupla se conheceu na JMJ em Paris em 1997 e se reuniu em 2000 em Roma.

Eles retornaram à JMJ este ano com três de seus cinco filhos e, como acompanhantes do grupo de jovens da Igreja Católica de Natividade, são voluntários.

“Nós meio que aproveitamos a chance”, disse Aimee. “Queremos (nossos filhos) ver em primeira mão quão grande e universal é a fé católica, bem como experimentar o que uma peregrinação oferece”.

Um dia e meio de viagem, o casal ficou surpreso ao ver o Papa em sua comitiva. “Pope (Pope) acenou pela janela aberta de um carro, a menos de 3 metros de todos nós”, disse Aimee. “Foi a primeira vez que a maioria dos nossos alunos viu o Papa, então eles ficaram muito emocionados e emocionados. Foi completamente inesperado”.

Disse que se lembra da beleza de Portugal e da simpatia do seu povo e do entusiasmo dos jovens na JMJ.

“O entusiasmo e a paixão da juventude católica de todo o mundo são sempre memoráveis ​​– um lembrete de que a Igreja está muito viva, especialmente entre esses jovens. Isso nos dá grande esperança para o futuro da igreja.

A Jornada Mundial da Juventude mostrou aos nossos 130 peregrinos que a Igreja Católica é grande, abençoada, universal, emocionante, relevante e cheia de pessoas que os ouvem, os amam e querem que eles conheçam Jesus. Kevin Bohly, diretor executivo do Escritório Diocesano de Ministérios da Juventude, Campus e Jovens Adultos. “Nosso objetivo no ministério de jovens e adultos jovens é ajudar os jovens a serem ativos em sua fé hoje, mas mais importante, a serem ativos em sua igreja ao longo de suas vidas. A experiência da Peregrinação da Jornada Mundial da Juventude claramente aprofunda a vida de fé de um jovem e ajuda aqueles que querem se afastar da igreja, ajuda-os a lidar com esses momentos da vida.

“Foi maravilhoso estar na peregrinação da Jornada Mundial da Juventude como um grande grupo diocesano”, acrescentou. “Já éramos um grupo muito diversificado de peregrinos representando as diferentes culturas e paróquias da nossa diocese. Além disso, religiosas, irmãos religiosos, sacerdotes, diáconos, seminaristas e leigos solteiros e casados ​​da fé permitiram aos jovens peregrinos vivenciar a amplitude de vocações às quais são chamados Todas as noites nas Completas ou nos reunimos em grupo para a oração noturna – encorajando os jovens peregrinos a continuar cada noite enquanto voltavam para casa e buscavam aprofundar seu relacionamento com Cristo nos anos vindouros.

Antes da JMJ, o escritório de Bohli organizou uma peregrinação diocesana de 28 a 31 de julho que incluiu locais locais em Lisboa, incluindo o local de nascimento de Santo Antônio e a Catedral do Sena, antes de seguir para Fátima, onde houve uma aparição de Nossa Senhora dos Três Pastores . Em 1917, passaram um dia em Fátima e visitaram a Basílica e Santuário de Nossa Senhora de Fátima, as casas de nascimento de Francisco, Jacinta e Lúcia, a Loca de Anjo e a Via Santa antes de regressarem a Lisboa para o início da JMJ.