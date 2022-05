Pequim restringe transporte público à medida que COVID se espalha na China

Pequim fecha mais de 60 estações de metrô e 158 linhas de ônibus

Zhengzhou imporá severas restrições à COVID na próxima semana

Xangai está achando difícil sair do bloqueio de um mês

PEQUIM/XANGAI (Reuters) – A capital da China, Pequim, fechou nesta quarta-feira dezenas de estações de metrô e linhas de ônibus em sua tentativa de conter a disseminação da Covid-19 e evitar o destino de Xangai, onde milhões de moradores estão sob um bloqueio estrito. por mais de um mês.

A batalha implacável da China contra o coronavírus, que se acredita ter surgido na cidade de Wuhan no final de 2019, está prejudicando seu crescimento e prejudicando as empresas internacionais que investem lá, de acordo com as últimas previsões e dados.

A cidade central de Zhengzhou, que abriga 12,6 milhões de pessoas e a fábrica de fabricação de iPhones da Apple, a Foxconn (2354.TW)anunciou o trabalho em casa e outras restrições do COVID para a próxima semana na terça-feira, juntando-se a dezenas de grandes cidades sob alguma forma de bloqueio.

Prestadores de serviços disseram que a capital fechou mais de 60 estações de metrô, cerca de 15% da rede, e 158 linhas de ônibus. A maioria das estações e estradas suspensas estão localizadas no distrito de Chaoyang, o epicentro do surto em Pequim.

Com dezenas de novos casos por dia, Pequim está tentando evitar um bloqueio total, como Xangai também fez inicialmente, esperando que os testes em massa detectem e isolem o vírus antes que ele se espalhe.

A cidade de 22 milhões de habitantes fechou escolas, restaurantes, academias e locais de entretenimento, bem como algumas empresas e prédios de apartamentos em áreas de alto risco. Consulte Mais informação

No que seria um sinal preocupante para os moradores de Pequim, trabalhadores com equipamentos de proteção foram vistos construindo uma parede de metal azul de dois metros de altura ao redor de um complexo de apartamentos, com uma placa no portão que dizia “Entrar apenas. Sem saída”.

Doze dos 16 distritos de Pequim realizaram a segunda rodada de três rodadas de testes esta semana, depois de terem realizado três verificações na semana passada.

Em Xangai, não há fim à vista para o bloqueio.

Mais de um mês depois, a maioria das pessoas na maior cidade da China continental ainda está impedida de sair de seus complexos de apartamentos.

Alguns moradores se beneficiaram de uma flexibilização temporária das precauções desde domingo, quando geralmente apenas um membro da família pode sair para uma caminhada rápida e fazer compras.

Os dados mais recentes mostraram que Xangai encontrou 63 novos casos fora das áreas sob severas restrições, indicando que ainda há um longo caminho a percorrer antes de atingir a meta de não haver casos por vários dias para aliviar significativamente as restrições.

O isolamento alimentou raras explosões de ressentimento, com usuários de mídia social jogando um jogo de gato e rato com censores para manter circulando evidências de dificuldades.

Alguns se voltaram para a tecnologia blockchain para proteger vídeos, fotos e obras de arte sobre o tema da exclusão. Consulte Mais informação

Tais atos de desafio são embaraçosos para o Partido Comunista em um ano sensível em que o presidente Xi Jinping deve garantir um terceiro mandato.

As autoridades dizem que a política sem COVID visa salvar o maior número possível de vidas, apontando para os milhões de mortes por coronavírus fora da China, já que muitos países abandonam as precauções para “viver com COVID” mesmo quando a infecção se espalha.

Mas a política está prejudicando o consumo doméstico e a produção fabril, interrompendo as principais cadeias de suprimentos globais e reduzindo a receita de algumas das maiores marcas do mundo, como a Apple. (AAPL.O)pai do chaveiro Gucci (PRTP.PA) E o dono do Taco Bell Yum China (9987.HK). Consulte Mais informação

A Capital Economics estima que o COVID se espalhou para regiões que geram 40% da produção da China e 80% de suas exportações.

“As tendências recentes de mobilidade indicam que o ritmo de crescimento da China se deteriorou significativamente em abril, com congestionamento de tráfego, volume de passageiros do metrô e outros indicadores de alta frequência mais fracos desde o início de 2020”, disse a agência de classificação de crédito Fitch em nota.

A Fitch cortou sua previsão de crescimento para 2022 para 4,3%, de 4,8%, bem abaixo da meta oficial da China de 5,5%.

Corporação Starbucks (SBUX.O) Na terça-feira, a empresa disse que suas vendas na China, onde a rede se expandiu rapidamente nos últimos anos, caíram 23%, ofuscando o crescimento de 12% na América do Norte. Consulte Mais informação

A Foxconn disse na quarta-feira que continua a produção em Zhengzhou. Consulte Mais informação

Várias fábricas foram fechadas depois que Xangai foi fechada em março. Enquanto alguns estão começando a reabrir, a restauração de trabalhadores, enquanto lida com cadeias de suprimentos vacilantes, provou ser difícil. Consulte Mais informação

Autoridades de Xangai ajudaram Tesla (TSLA.O) Ela deslocou mais de 6.000 trabalhadores e realizou trabalhos de desinfecção para reabrir sua fábrica no mês passado, de acordo com uma carta que Tesla enviou a autoridades vistas pela Reuters. Consulte Mais informação

Na Zona de Livre Comércio de Lingang, em Xangai, 252 empresas, ou 52% dos negócios de lá, retomaram os negócios em 3 de maio.

Acrescentou que as autoridades têm apoiado os trabalhadores de triagem para COVID, oferecendo centenas de milhões de yuans em alívio de aluguel e designando funcionários para ajudar a implementar medidas de COVID.

O comércio internacional também enfrenta turbulências.

Um estudo realizado por analistas do Royal Bank of Canada descobriu que um quinto da frota global de navios porta-contêineres está preso nos portos. Consulte Mais informação

E no porto de Xangai, 344 navios estavam esperando para atracar, um aumento de 34% em relação ao mês passado. Eles disseram que leva 74 dias a mais do que o normal para enviar algo de um armazém na China para outro nos EUA.

Reportando sobre Aizhou Chen, He Xiang Ming, Brenda Goh e os escritórios de Pequim e Xangai; Escrito por Marius Zaharia. Edição por Robert Persell

